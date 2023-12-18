Şu an deprem mi oldu? 18 Aralık az önce nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler le ilgili olarak hızlı ve etkili bilgilendirmeler yaparak, vatandaşların güvenliği için kritik bir role sahiptirler. Özellikle 18 Aralık'ta gerçekleşen depremler, etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşlar tarafından hissedildi ve bu olaylar, Kandilli ve AFAD tarafından detaylıca raporlandı. Depremlerin şiddetleri, merkez üsleri ve etkiledikleri alanlar hakkında sağlanan bilgiler, vatandaşların bilinçlenmesi ve güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Deprem aktivitelerinin anında raporlanması ve halkla paylaşılması, olası risklerin azaltılmasında ve gerekli önlemlerin alınmasında hayati bir rol oynamaktadır.

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? ŞU AN DEPREM MI OLDU? EN SON DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

İstanbul'da Gece Yarısı Yaşanan Deprem

İstanbul, gece yarısı meydana gelen bir depremle sarsıldı. Vatandaşlar, bu beklenmedik depremle bir anda endişeye kapıldı. Depremin şiddeti ve merkez üssüne dair sorular, vatandaşlar arasında hızla yayıldı. "İstanbul'da deprem nerede oldu? Merkez üssü neresi?" gibi sorular, kısa sürede cevap bulmaya başladı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan Açıklamalar

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Depremin merkez üssü ve şiddetine dair bilgiler, bu iki kurum tarafından hızla vatandaşlara ulaştırıldı. İstanbul'da hissedilen depremin detayları, bu kurumların açıklamalarıyla netleşti.

Depremin Şiddeti ve Merkez Üssü

Son dakika gelişmelerine göre, İstanbul merkezli depremin şiddeti 3.5 olarak açıklandı. Ancak, Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini Yalova'da 4.1 olarak duyurdu. Bu iki farklı açıklama, depremin şiddeti konusunda hafif bir karışıklığa neden oldu. Ancak her iki kurumun da verileri, depremin nispeten hafif olduğunu gösteriyor.

İstanbul'da hissedilen depremin merkez üssünün Yalova olduğu açıklandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, deprem Yalova'da daha şiddetli hissedildi. Bu durum, İstanbul ve Yalova arasındaki jeolojik etkileşimin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

SON DEPREMLER