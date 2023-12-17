TELEFONDAN DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR? Android, iPhone Google deprem bildirimi nasıl açılır? Yeni deprem uyarısı...

Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor. Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

Ivme Ölçer Kullanımı: Akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçer (accelerometer), hareketi algılayabilen bir sensördür. Google'ın bu sistemi, bu sensörü kullanarak yeryüzünde gerçekleşen ani hareketleri algılar.



Veri Toplama ve Analiz: Kullanıcılardan gelen veriler, büyük bir veritabanında toplanır. Eğer birçok cihaz aynı anda benzer bir hareket algılarsa, bu bir depremin işareti olabilir. Sistem, bu verileri hızla analiz eder.





Uyarı Gönderimi: Eğer sistem, belirli bir bölgede bir deprem olduğunu tespit ederse, bu bölgedeki diğer kullanıcılara hızla bir uyarı gönderir. Bu uyarı, kullanıcılara saniyelerle ölçülen ekstra bir süre kazandırarak onların güvende olmalarını sağlar.