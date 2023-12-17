İSTANBUL İLÇE İLÇE DEPREM HARİTASI: İstanbul’da yaşayanlar dikkat! En riskli 15 ilçe hangisi? MTA diri fay haritası sorgulama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Peki, en riskli 15 ilçe hangisi? İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Peki, en riskli 15 ilçe hangisi? İşte detaylar...
İSTANBUL DEPREM BÖLGESİ Mİ?
Türkiye'nin deprem haritasına göre deprem riskinin en az olan iller arasında Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin gibi iller yer alıyor.
İstanbul ise 1 ve.2 bölge deprem bölgesi olarak biliniyor. İşte, risk durumlarına göre illerin yer aldığı dereceler.
BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER
İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.
İKİNCİ DERECE RİSKLİ İLLER
Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.
ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ İLLER
Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.
EN AZ RİSKLİ İLLER
Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.
İSTANBUL'DA EN RİSKLİ İLÇELER AÇIKLANDI
Korkutan deprem sonrası İstanbul'da en riskli ilçeler hangileri merak konusu oldu. İstanbul deprem haritasında bölgeler düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.
💥Buna göre İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler şöyle;
Pendik,
Kadıköy,
Kartal,
Ümraniye,
Şile,
Üsküdar,
Darıca,
Erenköy,
Çengelköy,
Suadiye,
Altunizade,
Polonezköy,
Eminönü,
Rumelihisarı,
Adalar,
Beşiktaş,
İçerenköy,
Sarıyer,
Nişantaşı,
İstinye,
Gültepe,
Kağıthane,
Taksim,
Arnavutköy,
Şişli ve Levent.
💥İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler ise aşağıdaki gibidir;
Üsküdar
Çukuru,
Tarabya Çukuru,
Tophane,
Çayırbaşı Çukuru,
Ortaköy'deki dolgu kısımlar,
Kurbağalıdere,
Alibeyköy,
Moda Sahili,
Silivri,
Fatih,
Gümüşyaka ve Topkapı
💥Son olarak İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise;
Zeytinburnu,
Küçükçekmece,
Florya,
Esenkent,
Ispartakule,
Ambarlı,
Avcılar ve Haramidere'dir.