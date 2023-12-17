Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İstanbul’da yeniden deprem olur mu? 18 Aralık Yakınımdaki depremler listesi...

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova, Çınark olarak kaydedilen deprem saat 23.53'de kaydedildi. Öte yandan korkutan deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar arama motorlarında, "Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Geçmişte 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler, İstanbul'un deprem kuşağında olduğunu ve zaman içinde bu riskin arttığını gösteriyor. Şu an için belirli bir tarih vermek zor olsa da, uzmanlar İstanbul'da 7.2 ila 7.5 arasında şiddetli bir depremin olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.