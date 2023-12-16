Türk kahvesine bayılanlara müjde! İçmeden önce 3 dakika bekleyin! Bu sayede...

Bu adımdan sonra karışımı kısık ateşte pişirmek, nefis bir köpük elde etmek için kritik bir aşama.

Ancak lezzetin sırrı sadece pişirme sürecinde değil, aynı zamanda tüketim anında da gizli.

Kahvenizi hazırlayıp 3 dakika beklettikten sonra içmek, hem daha lezzetli bir deneyim sunuyor hem de kahve telvelerinin ağzınıza gelmesini önlüyor.