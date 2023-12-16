2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi biletleri satışa çıktı mı? Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024? Çeyrek, yarım, tam fiyatları...

Yılbaşı akşamı düzenlenen Milli Piyango özel çekilişi için geri sayım başladı! Türkiye genelinde milyonlarca insanın heyecanla beklediği bu özel etkinlik, büyük ikramiye tutkunları için umut dolu bir gece olacak. Peki Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL 2024? 2024 Yılbaşı özel çekilişi ikramiyesi biletleri satışa çıktı mı? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları belli oldu mu? İşte 2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ile ilgili güncel bilgiler...