Kaloriferiniz az yanıyorsa dikkat! 15 dakikada petek temizliği! 2 derecede bile cayır cayır ısıtacak

Kış aylarında evinizi ısıtan radyatör ve kombi sistemlerinin düzenli bakımı, hem yakıt tasarrufu sağlar hem de sağlıklı bir yaşam ortamı yaratır. İşte evde petek temizliği ve kombi hava alma püf noktaları...



ISITMA SİSTEMİNİ KAPATIN: Kapsamlı bir temizlik için ısıtma sistemini kapatın ve peteklerin soğumasını bekleyin. Bu, güvenli bir başlangıç sağlar.