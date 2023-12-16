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Kaloriferiniz az yanıyorsa dikkat! 15 dakikada petek temizliği! 2 derecede bile cayır cayır ısıtacak

Günümüzde evlerde yaygın olarak kullanılan kalorifer petekleri, konforlu bir ısınma sağlamak adına önemli bir role sahiptir. Ancak zamanla kirlenme ve bakım ihmal edilirse, peteklerin verimliliği düşebilir. Bu nedenle, petek temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. İşte evde kalorifer peteği temizliği için pratik püf noktalar...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 20:06 Güncelleme 16 Aralık 2023, 20:06
Kaloriferiniz az yanıyorsa dikkat! 15 dakikada petek temizliği! 2 derecede bile cayır cayır ısıtacak

Kış aylarında evinizi ısıtan radyatör ve kombi sistemlerinin düzenli bakımı, hem yakıt tasarrufu sağlar hem de sağlıklı bir yaşam ortamı yaratır. İşte evde petek temizliği ve kombi hava alma püf noktaları...

ISITMA SİSTEMİNİ KAPATIN:

Kapsamlı bir temizlik için ısıtma sistemini kapatın ve peteklerin soğumasını bekleyin. Bu, güvenli bir başlangıç sağlar.

ALTINA HAVLU VEYA BEZ KOYUN:

Petek temizliği sırasında kirli suların zemini kirletmemesi için peteğin altına bir havlu veya bez yerleştirin.

DIŞ TEMİZLİĞİ:

Toz ve kirleri temizlemek için peteklerin dışını bir toz bezi veya nemli bezle silin. Özellikle petek aralarındaki birikintilere dikkat edin.

İNCE ALANLARI TEMİZLEYİN:

Uzun, ince bir fırça veya radyatör fırçası kullanarak petek aralarındaki ince alanlardaki tozları temizleyin. Bu adım, peteğin ısı transferini artırabilir.

ARKAYI TEMİZLEYİN:

Eğer mümkünse, peteklerin arkasını temizleyin. Ancak, dikkatli olun, çünkü petekler sıcak olabilir.

DÜZENLİ BAKIM:

Evdeki peteklerin önüne perdeler veya mobilyalar koymamak, ısı transferini engellememek ve düzenli bakım yapmak önemlidir. Bu, sistem verimliliğini artırabilir.

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