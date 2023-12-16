Canınız sürekli tatlı çekiyorsa bunu deneyin! Kan şekerini dengeleyen, iştah kapatan altın süt mucizesi...

Altın süt, tarih boyunca Asya'nın derin geleneksel tıp sistemlerinden miras kalan ve günümüzde sağlık tutkunları arasında popülerliğini artıran bir içecektir. İşte altın süt tarifi ve faydaları...
Altın süt, tarih boyunca Asya'nın derin geleneksel tıp sistemlerinden miras kalan ve günümüzde sağlık tutkunları arasında popülerliğini artıran bir içecektir. İşte altın süt tarifi ve faydaları...
MALZEMELER:
1 bardak süt (az yağlı tercih edilebilir)
1 tatlı kaşığı toz zencefil
1 çay kaşığı toz karabiber
1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
1 çay kaşığı hindistancevizi yağı (veya zeytinyağı)
1 tatlı kaşığı bal
YAPILIŞI:
Bir cezveye sütü ekleyin ve diğer baharatları ilave ederek karıştırın.
Kısık ateşte karıştırmaya devam ederken hindistancevizi yağını veya zeytinyağını ekleyin.
Karışım kaynamaya başladığında altını kapatın ve balı ilave edin.
Altın süt hazır! Afiyet olsun!
ALTIN SÜT NE İŞE YARAR?