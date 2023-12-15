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Son dakika: İstanbul Beylikdüzü'nde Pitbull dehşeti: 2 çocuk yaralandı

Son dakika haberleri... Her gün yeni bir başıboş sokak köpek skandalı karşımıza çıkarken bu kez iki küçük çocuk Pitbull dehşeti yaşadı. İstanbul Beylikdüzü'nde Nazife B. adlı kadının evinde beslediği Pitbull cinsi köpek S.S.G ile U.K.G isimli çocuklarına saldırarak yaraladı. Çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılırken Pitbull, belediye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 13:39 Güncelleme 15 Aralık 2023, 13:48
Son dakika: İstanbul Beylikdüzü’nde Pitbull dehşeti: 2 çocuk yaralandı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir binanın bahçe katında meydana geldi.

İddiaya göre, Nazife B.'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek, S.S.G ile U.K.G isimli çocuklarını ısırarak yaraladı.

Kadının köpeğin Anıl A. adlı arkadaşına ait olduğunu söylediği kaydedilirken Pitbull, belediye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan S.S.G ile U.K.G isimli çocukların durumu iyi olduğu öğrenildi. Pitbull beslenmesi nedeniyle bina sakinleri arasında tartışma çıktı.

Bina sakini kadın, "Yaklaşık 2 ay önce buraya taşındılar. Köpek de kendisine ait ısırılan çocuk da kendisine ait. Çocuğu ısırmış kolunda aşırı zedelenmeler var. Biz telefonla haber verdik. Kadın kendisi geldi ama çocuğundan önce köpeğine siper oldu, köpeğime dokunmayın diye" diye konuştu.

Nazife B. ise açıklama yapmak istemedi.

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