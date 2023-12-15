Son dakika: İstanbul Beylikdüzü’nde Pitbull dehşeti: 2 çocuk yaralandı

Bina sakini kadın, "Yaklaşık 2 ay önce buraya taşındılar. Köpek de kendisine ait ısırılan çocuk da kendisine ait. Çocuğu ısırmış kolunda aşırı zedelenmeler var. Biz telefonla haber verdik. Kadın kendisi geldi ama çocuğundan önce köpeğine siper oldu, köpeğime dokunmayın diye" diye konuştu.