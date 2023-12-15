En çok radyasyon yayan cep telefonları belli oldu! Elinizde bu modellerden biri varsa hemen yok edin

Uzmanlar, özellikle şu anda piyasada bulunan ve yüksek SAR değerlerine sahip olduğu belirlenen 10 telefon modelini sıraladı...
Uzmanlar, özellikle şu anda piyasada bulunan ve yüksek SAR değerlerine sahip olduğu belirlenen 10 telefon modelini sıraladı...
BU MODELLER RADYASYON SAÇIYOR!
Uzmanlar, bu telefonların kullanıcılarının özellikle uzun konuşma süreleri, yoğun veri kullanımı ve telefonu vücutlarına yakın tutma alışkanlıkları gibi faktörlere dikkat etmelerini öneriyor.
Ayrıca, uyku öncesinde telefon kullanımının da sınırlanması ve mümkünse telefonun yatak odasında bulundurulmaması gerekiyor.
📱 Motorola Droid Maxx ve Motorola Droid Ultra - Radyasyon Değeri: 1.54
📱 Huawei Honor 8 - Radyasyon Değeri: 1.5
📱 Alcatel One Touch Evolve ve Huawei Vitria - Radyasyon Değeri: 1.49
📱 Kyocera Hydro XTRM - Radyasyon Değeri: 1.44
📱 Huawei P9 - Radyasyon Değeri: 1.43
📱 Nokia Lumia 925 ve Nokia Lumia 928 - Radyasyon Değeri: 1.4
📱 Apple iPhone 7 - Radyasyon Değeri: 1.38
📱 Apple iPhone 7 Plus - Radyasyon Değeri: 1.24
📱 Huawei Honor 5C - Radyasyon Değeri: 1.14
📱 Sony Xperia X Compact - Radyasyon Değeri: 1.08