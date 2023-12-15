En çok radyasyon yayan cep telefonları belli oldu! Elinizde bu modellerden biri varsa hemen yok edin

Uzmanlar, özellikle şu anda piyasada bulunan ve yüksek SAR değerlerine sahip olduğu belirlenen 10 telefon modelini sıraladı...

BU MODELLER RADYASYON SAÇIYOR! Uzmanlar, bu telefonların kullanıcılarının özellikle uzun konuşma süreleri, yoğun veri kullanımı ve telefonu vücutlarına yakın tutma alışkanlıkları gibi faktörlere dikkat etmelerini öneriyor.