



KÖY YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kalabaklı köy yolu trafiğe kapatıldı. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kalabaklı köy yolu yoğun yağmur yağışından dolayı trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur" denildi.





MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

Çanakkale Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan başlayarak, yarın saat 14.00'a kadar kent genelinde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motosikletli kuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.





KEPEZ DERESİ TAŞTI

Çanakkale'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, yağış nedeniyle merkeze bağlı Kepez beldesinde debisi yükselen Kepez Deresi taştı. Derede bulanan ve su alan bazı tekneler de zarar gördü.





LAPSEKİ'DE YOLLAR SUYLA DOLDU

Çanakkale'de sağanak kent genelinde etkili olmaya devam ederken, Lapseki ilçesinde Ahırlı ve Ayazma Deresi mevkisinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Çevreyolu üzerindeki bazı evlerin otoparklarını su bastı. Su basan yollar kısa süreli trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN