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Alper Gezer Avcı kimdir, kaç yaşında? İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı hangi mesleği yapıyor? Ne zaman uzaya çıkacak?

Türkiye'nin uzay macerası için heyecan dorukta! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezer Avcı olduğunu duyurarak 9 Ocak 2024 tarihini belirledi. Bu önemli gelişmeyle birlikte Alper Gezer Avcı, Türk halkının gurur kaynağı olacak. Peki, Alper Gezer Avcı kimdir, kaç yaşında? İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı hangi mesleği yapıyor? Ne zaman uzaya çıkacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 09:13 Güncelleme 15 Aralık 2023, 09:13
Alper Gezer Avcı kimdir, kaç yaşında? İlk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı hangi mesleği yapıyor? Ne zaman uzaya çıkacak?

Uzaya gidecek ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı'nın ilk görev tarihi belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ilk Türk uzay yolcusu Alper Gezer Avcı'nın 9 Ocak 2024'te uzaya gideceğini açıkladı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

ALPER GEZER AVCI 9 OCAK'TA UZAY YOLCULUĞUNA ÇIKIYOR!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Alper Gezer Avcı'nın misyonda kullanılacak armayı tanıttığı videoya yer verdi.

Sekiz köşeli Selçuklu yıldızının bulunduğu armada ay-yıldızlı Türk Bayrağı,16 Türk devletini temsil eden yıldızlar, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 100 sayısı ve dünya üzerinde turkuaz renkli Türkiye haritası bulunuyor. Videoda; Alper Gezer Avcı, görev armasının detaylarını anlattı.

13 FARKLI DENEY YAPACAK

Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.

ALPER GEZER AVCI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Alper Gezeravcı, Hava Kuvveleri Komutanlığı'nda önemli başarılara imza atmış önemli bir Türk pilotudur. ABD Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü Harekat Araştırması'nda yüksek lisans yaptı. F-16 Pilotu - Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olarak görev yaptı.

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