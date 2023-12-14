Milli Piyango 2024 yılbaşı çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama motoru: Milli Piyango ikramiyeleri sıralı tam liste hemen sorgulama!

Milli Piyango Hangi İkramiyeleri Veriyor?

Milli Piyango çekilişlerinde kazanılan ikramiyeler, biletin numaralarına göre değişiklik gösterir. Büyük ikramiye kazanmak için altı numaranın tamamının doğru olarak tutması gerekmektedir. Ancak bu yanıltıcı olabilir, çünkü başka ikramiyeler de bulunmaktadır.

Son 5 rakama göre ikramiye: Son 5 rakamı doğru tahmin edenler farklı tutarlarda ikramiye kazanır.

Son 4 rakama göre ikramiye: Bu ikramiye, son 4 rakamı doğru tahmin edenlere verilir.

Son 3 rakama göre ikramiye: Son 3 rakamı doğru tahmin edenler, yine farklı miktarlarda ikramiye kazanır.

Son 2 rakama göre ikramiye: Bu ikramiye, son 2 rakamı doğru tahmin edenlere verilir.

Son 1 rakama göre ikramiye (Amorti): Son 1 rakamı doğru tahmin edenler, biletlerinin tutarı kadar ikramiye kazanır.

Teselli ikramiyesi ise büyük ikramiyeyi sadece 1 rakamla kaçıran biletlere verilir. Bu, büyük ikramiyenin numarasının sadece 1 rakamla farklılık gösterdiği durumlarda geçerlidir.