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Denizli'de maden ocağında facia: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor! İki kişiden acı haber

Son dakika haberleri... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde göçük altında kalan bir mühendis ve bir işçinin cenazelerine ulaşıldı. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 01:26 Güncelleme 15 Aralık 2023, 01:42
Denizli’de maden ocağında facia: Arama kurtarma çalışmaları sürüyor! İki kişiden acı haber

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde 23.00 sıralarında göçük meydana geldi. Maden sahasında çalışan biri mühendis, 2'si işçi olmak üzere 3 kişi göçük altında kaldığı öğrenildi.

⛏️ Denizli'de maden ocağında göçük!

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına başladı. Acıpayam Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre iki kişinin yaşamını yitirdiği 1 işçiyi ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifadeleri yer aldı.

Göçük altında kalan Maden Mühendisi Kadir Özer ve işçi Rıfat Salman'ın cenazelerine ulaşıldığı öğrenildi. İşçi Mustafa Karahan'ı kurtarma çalışmaları sürüyor.

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