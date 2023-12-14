Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 22.09.2022 tarih ve E-40453693-255.01.02-44094 sayılı izin ile BSH Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş. adına; 01.10.2023 (Saat 00.01) – 30.11.2023 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen BOSCH kampanyasına 126.203 iştirakçi katılmıştır.



12.12.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 5 kişi BOSCH Şarjı Süpürge Unlimited 7, BCS711XXL, 5 kişi BOSCH Mutfak Makinesi MUM Serie 2 900 W MUMS2VM40, 5 kişi BOSCH El Blenderı ErgoMixx 1000 W, MS6CB61V7 kazandı.



İşte asil ve yedek talihliler...