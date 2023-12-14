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BOSCH ev aletleri çekiliş kampanyası kazananları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

BOSCH ev aletleri çekiliş kampanyası kazananları belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 22.09.2022 tarih ve E-40453693-255.01.02-44094 sayılı izin ile BSH Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş. adına; 01.10.2023 (Saat 00.01) – 30.11.2023 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen BOSCH kampanyasına 126.203 iştirakçi katılmıştır. Kazanan talihliler; 5 kişi BOSCH Şarjı Süpürge Unlimited 7, BCS711XXL, 5 kişi BOSCH Mutfak Makinesi MUM Serie 2 900 W MUMS2VM40, 5 kişi BOSCH El Blenderı ErgoMixx 1000 W, MS6CB61V7 kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 06:58
BOSCH ev aletleri çekiliş kampanyası kazananları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan 22.09.2022 tarih ve E-40453693-255.01.02-44094 sayılı izin ile BSH Ev Aletleri San. Ve Tic. A.Ş. adına; 01.10.2023 (Saat 00.01) – 30.11.2023 (Saat 23.59) tarihleri arasında Mucize Tanıtım tarafından düzenlenen BOSCH kampanyasına 126.203 iştirakçi katılmıştır.

12.12.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak; 5 kişi BOSCH Şarjı Süpürge Unlimited 7, BCS711XXL, 5 kişi BOSCH Mutfak Makinesi MUM Serie 2 900 W MUMS2VM40, 5 kişi BOSCH El Blenderı ErgoMixx 1000 W, MS6CB61V7 kazandı.

İşte asil ve yedek talihliler...





BOSCH ŞARJI SÜPÜRGE UNLİMİTED 7, BCS711XXL ASİL TALİHLİLER




BOSCH ŞARJI SÜPÜRGE UNLİMİTED 7, BCS711XXL YEDEK TALİHLİLER

BOSCH MUTFAK MAKİNESİ MUM SERİE 2 900 W MUMS2VM40 ASİL TALİHLİLER

BOSCH MUTFAK MAKİNESİ MUM SERİE 2 900 W MUMS2VM40 YEDEK TALİHLİLER


BOSCH El BLENDERI ERGOMİXX 1000 W, MS6CB61V7 ASİL TALİHLİLER




BOSCHEL BLENDERI ERGOMİXX 1000 W, MS6CB61V7 YEDEK TALİHLİLER

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