Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın savcı odasında çektirdiği fotoğraflar tepki çekti!

İstanbul'da sosyal medyada binlerce takipçisi olan avukat Buket Tekışık'ın bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafı "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notuyla paylaşması tartışma yarattı.

Gelen tepkiler üzerine hesabını kapatan Tekışık, "Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü" ifadesini kullandı.