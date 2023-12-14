SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın savcı odasında çektirdiği fotoğraflar tepki çekti!

İstanbul'da avukat Buket Nurşah Tekışık, Çağlayan Adliyesi'nde savcı odasında çektirdiği fotoğraflar tepki çekti. Paylaştığı bir fotoğrafının altına Avukat Tekışık, “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” mesajı yazan Av. Tekışık, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Aralık 2023 Güncelleme 14 Aralık 2023, 06:58
Avukat Buket Nurşah Tekışık’ın savcı odasında çektirdiği fotoğraflar tepki çekti!

İstanbul'da sosyal medyada binlerce takipçisi olan avukat Buket Tekışık'ın bir savcının odasında çektirdiği fotoğrafı "Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim" notuyla paylaşması tartışma yarattı.

Gelen tepkiler üzerine hesabını kapatan Tekışık, "Benim çektirdiğim fotoğraf bir hatıra fotoğrafı gibi. Onu da bir avukat arkadaşım çekti. O sırada savcı odasında değildi biz oda boşken bu fotoğrafı çektirdik. O fotoğrafın altında paylaştığım söz de bir kitap sözü" ifadesini kullandı.

Tekışık "Ben tek başına çalışan ve İstanbul'da tek başına ayakta durmaya çalışan bir kadınım. Herhangi bir hakim ile savcı ile bağlantım yok. O fotoğrafın altında paylaştığım sözde bir kitap sözü. O fotoğrafla bir mesajla alakası yok. Benim iki fotoğrafım hatta savcının odasında değil adliyede çektirdiğim fotoğraflarım kullanıldı" diye dert yandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA