75 milyon yıl önce yaşayan 130 dişli 2 metrelik CANAVAR bulundu! Bilim dünyasının ağzı açık kaldı! T-Rex bile yanında yavru kalır

Fosil, başlangıçta Dorset'in Kimid Koyu yakınlarındaki bir plajda bir fosil meraklısı tarafından bulundu. Ardından, paleontolog Steve ve ekibi tarafından yönetilen kazı süreci zorlu bir süreç olarak ilerledi. Pliosaur, yaklaşık 75 milyon yıl önce yaşamış devasa bir deniz reptili olup 12 metreyi aşan uzunluklara ulaşmıştır. Hantal vücudu ve kürek benzeri uzuvlarıyla okyanuslarda dehşet saçmış ve çeşitli deniz canlılarına avlanmıştır.

Gelişmiş tarama teknikleri aracılığıyla bilim insanları, fosilin ısırma kuvvetini tahmin etmek için analizlerde bulunmuş ve bu kuvvetin bir T-Rex'e benzer olduğunu belirlemiştir, bu da onu çevresindeki en üst düzey avcı haline getirmiştir. Keşif, dünya çapındaki araştırmacılara, şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş pliosaur fosillerinden birini inceleme fırsatı sunmaktadır.

Fosil, önümüzdeki yıl Dorset'te sergilenmeye hazırlanıyor ve dünya genelinden bilim insanlarını, denizlerin canavarları ve milyonlarca yıl önce yaşadığı antik dünya hakkında daha fazla bilgi edinmeye çağırıyor.

Bu buluntu, milyonlarca yıl boyunca gizli kalmış olan dünya tarihindeki ekosistemlere ışık tutma konusundaki önemiyle dikkat çekiyor.