Kuruş vermem! Nusret Gökçe’nin ortağına 400 milyonluk boşanma davası: ’’Eskortlarla birlikte oluyor’’

Ünlü et restoranı zinciri Nusr- Et'te, kurucu Nusret Gökçe ile ortak olan Mithat Erdem (60) ile eşi Çiğdem Erdem 'in (50) boşanma davasında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Genç kadın, "Eşim beni eskortlarla aldatıyor" diyerek bir dizi yazışma ve fotoğrafı mahkemeye delil olarak verdi.







Boşanma için 400 milyon lira tazminat istedi. İşadamı Mithat Erdem ise gayrimenkullerini 1 Ocak 2002'den önce edindiğini kaydetti. Anılan tarihten önce mal ayrılığı rejiminin söz konusu olduğu kaydedildi. Dilekçede, Erdem'in evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilen kadına mülk verdiği iddiasının ise dayanaksız olduğu bildirildi.





Hakim Mithat Erdem'in, eşine 25 bin TL, kızları E. Erdem'e ise aylık 15 bin TL nafaka ödemesine hükmetti.



İşadamı Erdem'i, eşi Çiğdem "Beni eskortlarla aldatıyor' diye şikayet etti.

