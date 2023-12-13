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İstanbul'a hafta sonu kar geliyor! MGM'den Ankara, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne'ye alarm verildi! "20 cm kar örtüsü..."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, önümüzdeki günlerde ülkemizi etkisi altına alacak olan kar yağışıyla ilgili uyarılarda bulundu. Türkiye'nin önemli şehirlerinden İstanbul, Bursa ve Ankara'da vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da Pazar günü kar yağışının başlaması bekleniyor. Özellikle sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları, trafiğe çıkarken gerekli tedbirleri almaları önem arz ediyor.

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Giriş Tarihi 13 Aralık 2023, 17:11 Güncelleme 13 Aralık 2023, 17:12
İstanbul’a hafta sonu kar geliyor! MGM’den Ankara, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne’ye alarm verildi! 20 cm kar örtüsü...

Sıcaklıkların ani bir düşüş göstereceği bu dönemde, başkent Ankara, Bolu, Bursa gibi birçok bölge için de kar alarmı verildi. İşte Merteoroloji'den gelen uyarılar...

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Bu hafta için İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor ancak hafta sonu Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de beklenen yağışın İstanbul'un yüksek kesimlerine de taşınabileceği yönünde görüşler bulunuyor.

"20 CM KAR ÖRTÜSÜ"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten kar yağışı uyarısında şu ifadelere yer verdi: "Cuma günü yeni bir yağışlı sistem geliyor. Cumartesi ve Pazar günleri de etkili olacak. Trakya'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor ve örtü yapacak. Edirne'de 20 cm kar örtüsü mümkün. Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul'un en batısı ve Aydos gibi yerler kar alacak..."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bugün itibariyle İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinde yağışlı bir gün geçmesi öngörülüyor.

Özellikle Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarında genel bir değişiklik olmazken, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle Pazar günü için kar uyarısında bulunarak İstanbul'da sıcaklıkların aniden düşeceğini ve kar yağışının beklendiğini ifade etti. İstanbul ve çevre illerde yaşayan vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncellemelerini yakından takip etmeleri önemle vurgulanıyor. Kar yağışı öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerle, olası olumsuzlukların en aza indirilmesi hedefleniyor.

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