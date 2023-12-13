Dolandırıcılığa gelin! Esra Erol’da sahte gelin itirafçı oldu: Dini nikahlı eşimle insanları evlilik vaadiyle dolandırdık!

ATV 'nin sevilen programı Esra Erol'da, yıktı geçti. Organize dolandırıcılık hikayesi pes dedirtti. Programa katılan Ayşe Yücel (53), sahte gelinlik yaptığını itiraf etti. " Mehmet Özyürek ile yıllarca insanları evlilik vaadiyle dolandırdık. Beni kullanarak birçok insanı mağdur etti. Sahipsizdim, kimsem yoktu, onunla dini nikah kıydım. Sonra beni para karşılığında başka erkeklere sattı'' dedi. Özyürek'in kendisinin amcası/dayısı gibi rol yaparak başka şehirlere gittiklerini, onu birileriyle tanıştırdığını ve dini nikah kıyıldığı gün kendisini kaçırdıklarını belirtti.





'50 BİN LİRAMI ALDILAR'

İtiraflar sonrası programa Türkiye'nin dört bir yanından telefon geldi. İzleyiciler, mağdur olduklarını söyledi. Mağdur Kazım Bey, "Ayşe, 3 tane oğlu olduğunu, kocasının öldüğünü ve çocuklarının ona bakmadığını söyledi. Beni evlenme vaadiyle 50 bin TL dolandırdı. Ona 15 bin TL verdim, altın yüzük ve küpe de taktım'' diye konuştu. Bir başka izleyici ise, "2 yıl önce 4 bilezik, kredi borcunu ödemek için 15 milyon TL istediler'' ifadesini kullandı.