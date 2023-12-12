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Hayatını kaybeden motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi isyan etti: "Adalet istiyorum"

İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un oğlu Hassan Sheikh Mohamud'in aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, iki çocuğu ile dul kaldığını anlattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Aralık 2023 Güncelleme 12 Aralık 2023, 07:00
Hayatını kaybeden motokurye Yunus Emre Göçer’in eşi isyan etti: Adalet istiyorum

İstanbul'da Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un oğlu Hassan Sheikh Mohamud'in aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu motokurye Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer, iki çocuğu ile dul kaldığını anlattı.

Polislerin hatalı tutanak tutarak olayı kapatmak istediğini vurguladı.

2 ARALIK'TA KAÇTI
"Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi. Eşimin moto kurye arkadaşları ve kamuoyu baskı göstermeseydi belki de eşimin intihar ettiğini söyleyip olayı kapatacaklardı" diyerek adalet istediğini haykırdı.

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mohamud hakkında yakalama kararı verse de şüphelinin 2 Aralık'ta yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

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