Eylül Öztürk kendini aklamaya koyuldu! Açıkladığı rakamları okuyanlar şok oldu

5 FARKLI MARKADAN TEKLİF!

Çalıştığı platforma da yaklaşık 2 milyon TL ciro yaptırdığını vurguladı. Bununla da kalmadı. Sosyal medyada paylaştığı hikayelerin izlenme rekoru kırdığını anlattı. Şu ifadeleri kullandı: Benim bir hikayemin günlük ortalama izlenme oranı 816 bin.

Bana günlük en az 5 farklı markadan reklam teklifi geliyor. Kabul edip etmemek benim kararım. Ben marka işbirliklerinde güvenilir bir insanımdır. Ben kullanmadığım bir ürünü önermem. Hiçbir zaman insanları kandırmadım. Bugün bir televizyon kanalından fazla izlenen bir kanal görüyorsunuz karşınızda!