Eylül Öztürk kendini aklamaya koyuldu! Açıkladığı rakamları okuyanlar şok oldu

Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklamak başta olmak üzere 5 ayrı suçtan hapsi boyladı.
Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklamak başta olmak üzere 5 ayrı suçtan hapsi boyladı.
Onlarla 2019 yılında aynı masada oturan isimler hakkında da soruşturma başlatıldı.
Söz konusu isimler arasında yer alan Eylül Öztürk ile eşi Barış Kenan Özkan hakkında yurt dışına çıkış yasağı çıkartıldı. Ancak onlar çoktan ABD'ye kaçmıştı. 24 ev ve lüks arabalar aldıkları vurgulandı. Ağlayıp kendini aklamaya çalışan Öztürk bir kez daha internet üzerinden yayın yaptı. Kara para aklamadığını açıkladı. Öztürk, ''Bir dönem parasızlıkla sınandım, şu anda parayla sınanıyorum'' diyerek aylık kazancının bazı dönemlerde 2 milyon TL'yi bulduğunu anlattı.
5 FARKLI MARKADAN TEKLİF!
Çalıştığı platforma da yaklaşık 2 milyon TL ciro yaptırdığını vurguladı. Bununla da kalmadı. Sosyal medyada paylaştığı hikayelerin izlenme rekoru kırdığını anlattı. Şu ifadeleri kullandı: Benim bir hikayemin günlük ortalama izlenme oranı 816 bin.
Bana günlük en az 5 farklı markadan reklam teklifi geliyor. Kabul edip etmemek benim kararım. Ben marka işbirliklerinde güvenilir bir insanımdır. Ben kullanmadığım bir ürünü önermem. Hiçbir zaman insanları kandırmadım. Bugün bir televizyon kanalından fazla izlenen bir kanal görüyorsunuz karşınızda!
ÜÇLÜ KISKAÇ
Yasa dışı bahis çeteleri ve fenomenler MASAK, emniyet ve jandarmanın kıskacına alındı. Söz konusu isimlerle ilgili mali veri incelemesi MASAK'ta yapılıyor. Aynı gün içinde emniyet ve jandarmaya iletiliyor. Cumhuriyet Savcılığının soruşturmaya dönüştürdüğü konularda ise hazırlanan raporlar adli makamlara iletiliyor.