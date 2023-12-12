SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu trafikte darp edilmişti | Doktor raporunda çarpıcı detay çıktı! İşte saldırganlar hakkında istenen ceza

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'un İstanbul Kadıköy'de yol verme tartışması yaşamıştı. Sokak ortasında yaşanan tartışmanın kamera görüntüleri ortaya çıkmış ve Oktay Derelioğlu'nun iddia ettiği gibi durup dururken saldırıya uğramadığı, trafik kurallarını ihlal ettiği ve ilk saldıran tarafın da kendisi olduğu görülmüştü. Bugün ise Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldıran Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban hakkında 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 15:23 Güncelleme 12 Aralık 2023, 15:26
Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu trafikte darp edilmişti | Doktor raporunda çarpıcı detay çıktı! İşte saldırganlar hakkında istenen ceza

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, 5 Aralık Salı günü Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşamıştı.

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler çıktı!

Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu çıkan kavgada eski futbolcu ve teknik direktör Oktay Derelioğlu yaralanmış, olaya ilişkin gözaltına alınan iki kardeş Zekai K. ve Nurettin K. ise 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı.



İLK SALDIRIYI KENDİSİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ
Yaşanan kavganın öncesine ilişkin ortaya çıkan yeni görüntüler, Oktay Derelioğlu'nun trafik kurallarını ihlal ettiğini ve ilk saldırının kendisi tarafından yapıldığını ortaya koydu.


ARACIN YANINA GİTMİŞLER
Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Oktay Derelioğlu'nun tek şeride düşen yolda aracıyla Zekai K.'nin aracını net bir şekilde sıkıştırdığı görülüyor. Yolun kenarında kardeşi Zekai K.'yi bekleyen Nurettin K., kardeşinin aracını sıkıştırdığını ve durdurduğunu gören Oktay Derelioğlu'na tepki göstermek için aracın yanına geliyor.



İLK TEKME VE YUMRUĞU OKTAY DERELİOĞLU ATIYOR
Oktay Derelioğlu, aracından inerek Nurettin K.'ye ilk tekme ve yumruğu atan taraf oluyor. Sıkıştığı için ileri aldığı aracından inen Zekai K. de olaya dahil oluyor. Oktay Derelioğlu'nun eşi Başak Derelioğlu da araçtan inerek kardeşlere saldırıyor.

Başak Derelioğlu, arkadan çektiği Nurettin K.'yi yere yatırıp sürüklerken yaşanan kavga esnasında Oktay Derelioğlu ve Zekai K. yere düşüyor.



İKİ KARDEŞ TUTUKLANDI
Olay sonrası Oktay Derelioğlu ile Başak Derelioğlu hakkında 'kasten yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı. Aynı suçtan adliyeye sevk edilen Zekai K. ve Nurettin K. ise tutuklandı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
İddianamede Oktay Derelioğlu'nun doktor raporuna da yer verildi. Rapora göre Oktay Derelioğlu'nun etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığı ve saptanan kemik kırığının hayati fonksiyonlarına etkisinin orta iki derece olduğu belirtildi.

Şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları anlatıldı.

İddianamede şüphelilerin suçlamayı kabul etmedikleri ancak doktor raporu ve kamera görüntülerinde üzerlerine atılı 'kasten yaralama' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Şüpheliler Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ın 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca, Zekai Karaçoban, Nurettin Karaçoban, Oktay Derelioğlu ve Başak Derelioğlu hakkında, 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

"EŞİMİ Mİ DÜŞÜNEYİM KENDİMİZİ Mİ SAVUNAYIM DERKEN ARBEDE YAŞANDI"
Öte yandan hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu, yaşadığı olaya ilişkin açıklama yapmıştı. Derelioğlu, "Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve ben de vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı." ifadelerini kullanmıştı.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu ölümle burun buruna geldi! Öldüresiye darp edildiler

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ile görüştü
Muharrem İnce o kadar lafı yutuyor! Başarısız, iş yapmıyor ağlıyor dediği Ekrem İmamoğlu’na destek verecek
Casper
SON DAKİKA