Yüzünüz çöktüyse bunu yapın! Botoks etkili dolgunlaştırıcı maske tarifi! Kırışıklıklarınız donup kalacak

Cilt bakımında doğal ve kimyasal içeriklerden uzak durmak isteyenler için evde hazırlanabilen doğal yüz maskeleri, sağlıklı ve parlak bir cilt için etkili bir çözüm sunuyor. İşte o maskeler...
Cilt bakımında doğal ve kimyasal içeriklerden uzak durmak isteyenler için evde hazırlanabilen doğal yüz maskeleri, sağlıklı ve parlak bir cilt için etkili bir çözüm sunuyor. İşte o maskeler...
KIRIŞIKLIĞI YOK EDEN PAPAYA MASKESİ:
Malzemeler:
1 adet olgunlaşmış papaya
Su
Papayanın içerisindeki posa ve tohumları çıkarın. Kabuğunun iç kısımlarını temizlediğiniz bölgelere sürün ve 15 dakika kurumasını bekleyin. Sonrasında su ile yüzünüzü durulayın.
Haftada 2 kez uygulayarak güneşin etkilerini azaltabilir, cildinizi pürüzsüzleştirebilir ve kırışıklıkları giderebilirsiniz.
SIKILAŞTIRICI LİMONLU MASKE
Malzemeler:
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı limon suyu
Yoğurt ile limon suyunu karıştırın. Temizlenmiş yüz ve boyun bölgenize uygulayın. 20-30 dakika kurumasını bekleyin. Maske kurumaya başladıkça kaldırma ve sıkılaştırma etkisini hissedeceksiniz.
Daha fazla etki istiyorsanız bir saate kadar maskeyi yüzünüzde bırakabilirsiniz. Ardından yüzünüzü ılık ve soğuk suyla durulayın. Haftada 3 kez uygulayarak yüz germe etkisi sağlayabilirsiniz.