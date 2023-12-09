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Yüzünüz çöktüyse bunu yapın! Botoks etkili dolgunlaştırıcı maske tarifi! Kırışıklıklarınız donup kalacak

Cilt bakımında doğal yöntemlere ilgi artarken, evde kolayca hazırlanabilen doğal yüz maskeleri, cildinizi sağlıklı ve parlak tutmanın yeni favorisi olabilir. Piyasada bulunan birçok markanın içeriğindeki kimyasallardan kaçınmak isteyenler için evdeki malzemelerle pratik çözümler sunan bu maskeler, cilde zarar veren maddelerden uzak durarak etkili bir cilt bakımı sağlıyor. İşte yüzü anında gençleştiren o mucize maske tarifi...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 18:30 Güncelleme 09 Aralık 2023, 18:30
Yüzünüz çöktüyse bunu yapın! Botoks etkili dolgunlaştırıcı maske tarifi! Kırışıklıklarınız donup kalacak

Cilt bakımında doğal ve kimyasal içeriklerden uzak durmak isteyenler için evde hazırlanabilen doğal yüz maskeleri, sağlıklı ve parlak bir cilt için etkili bir çözüm sunuyor. İşte o maskeler...

KIRIŞIKLIĞI YOK EDEN PAPAYA MASKESİ:

Malzemeler:

1 adet olgunlaşmış papaya
Su

Papayanın içerisindeki posa ve tohumları çıkarın. Kabuğunun iç kısımlarını temizlediğiniz bölgelere sürün ve 15 dakika kurumasını bekleyin. Sonrasında su ile yüzünüzü durulayın.

Haftada 2 kez uygulayarak güneşin etkilerini azaltabilir, cildinizi pürüzsüzleştirebilir ve kırışıklıkları giderebilirsiniz.

SIKILAŞTIRICI LİMONLU MASKE

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı limon suyu

Yoğurt ile limon suyunu karıştırın. Temizlenmiş yüz ve boyun bölgenize uygulayın. 20-30 dakika kurumasını bekleyin. Maske kurumaya başladıkça kaldırma ve sıkılaştırma etkisini hissedeceksiniz.

Daha fazla etki istiyorsanız bir saate kadar maskeyi yüzünüzde bırakabilirsiniz. Ardından yüzünüzü ılık ve soğuk suyla durulayın. Haftada 3 kez uygulayarak yüz germe etkisi sağlayabilirsiniz.

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