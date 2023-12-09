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9 Aralık az önce nerede deprem oldu? Şu an deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu?

Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu? 9 Aralık'taki depremler, özellikle etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu depremler hakkında hızlı ve etkin bir şekilde bilgilendirme yaptı. Depremlerin büyüklükleri, merkez üssü ve etkilediği alanlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sağladığı bu tür bilgiler, vatandaşların güvenliği ve bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Deprem aktivitelerinin hızla raporlanması ve kamuoyu ile paylaşılması, olası risklerin azaltılması ve hazırlık yapılmasında kritik bir rol oynuyor. Peki şu an deprem mi oldu? 9 Aralık az önce nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 12:09 Güncelleme 09 Aralık 2023, 12:09
9 Aralık az önce nerede deprem oldu? Şu an deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu?

9 Aralık tarihinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremlerle ilgili olarak, Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) güncel bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Vatandaşların sıklıkla sorduğu "En son deprem ne zaman ve nerede oldu?" veya "Şu an bir deprem mi oldu?" gibi sorulara yanıt veren bu açıklamalar, deprem aktivitelerinin yakın takibini sağlıyor. Bu bilgiler, halkın bilgilendirilmesi ve olası bir acil duruma karşı hazırlıklı olunması açısından önem taşıyor. Deprem bilgileri, vatandaşların güvenliği ve bilinçlendirilmesi için kritik bir role sahiptir ve bu tür açıklamalar, deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan kişiler için hayati öneme sahip olabilir. Bu nedenle, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yapmış olduğu açıklamalar, deprem bilgilerini anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için birincil kaynak teşkil eder.

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? ŞU AN DEPREM MI OLDU? EN SON DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

2023.12.08 12:00:19 36.7637 36.5573 5.0 -.- 1.8 -.- ASAGIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.12.08 11:35:55 36.5907 36.3358 4.3 -.- 2.3 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.12.08 11:17:49 38.6825 30.4652 13.8 -.- 1.4 -.- BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.12.08 11:04:44 38.5793 37.6470 26.3 -.- 1.8 -.- BASKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.08 11:02:04 40.4462 28.8695 4.4 -.- 2.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.08 10:42:16 38.3423 37.7148 17.1 -.- 1.4 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.08 10:38:24 39.8517 35.5552 3.6 -.- 2.1 -.- AYVALIK-SORGUN (YOZGAT) İlksel
2023.12.08 10:37:03 40.4520 28.8025 4.5 -.- 2.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.08 10:15:52 37.9597 36.2842 2.1 -.- 2.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.08 10:09:59 36.5262 34.1787 0.0 -.- 1.6 -.- KUMKUYU-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2023.12.08 09:42:53 38.0582 37.5372 11.6 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.08 09:39:40 35.1305 33.7158 8.9 -.- 1.9 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2023.12.08 09:34:01 38.6235 37.5797 5.0 -.- 1.4 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.08 09:09:33 38.7807 37.5482 9.3 -.- 1.3 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.08 09:07:29 40.3762 28.9512 5.0 -.- 1.7 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.08 09:07:20 38.4222 37.5928 11.9 -.- 1.8 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.08 08:58:19 38.5500 40.2227 19.2 -.- 1.7 -.- GORUNDU-ARICAK (ELAZIG) İlksel
2023.12.08 08:18:20 38.6350 39.5178 9.9 -.- 1.9 -.- DEGIRMENONU-(ELAZIG) İlksel
2023.12.08 08:09:10 36.3707 36.2953 6.0 -.- 1.7 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2023.12.08 07:31:21 40.4195 28.8598 10.3 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.08 07:20:22 38.5528 40.3955 4.4 -.- 2.6 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.12.08 07:08:01 35.7408 27.7457 9.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.08 07:04:04 37.8227 36.6385 6.1 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.08 06:17:31 38.7357 37.4885 16.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.08 06:05:24 34.4212 24.7940 2.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.08 06:03:02 37.4137 43.0013 3.6 -.- 1.8 -.- GULYAZI-ULUDERE (SIRNAK) İlksel
2023.12.08 05:33:48 38.2178 37.2638 18.5 -.- 1.2 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremleri sürekli olarak izler ve bu bilgileri halka anlık olarak sunar. AFAD ise deprem anında ve sonrasında müdahale ekiplerini yönlendirmek ve acil durum yönetimini koordine etmekle görevlidir. Her iki kurum da depremle ilgili verileri düzenli olarak günceller ve kamuoyuyla paylaşır.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Depremlerle ilgili sıkça sorulan sorular arasında şunlar bulunur:

- Şu an yeni deprem nerede oldu?

- Az önce deprem nerede oldu?

- İstanbul'da deprem oldu mu?

- Deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

- Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Bu soruların cevapları, depremlerle ilgili güncel bilgilere erişmek isteyen herkes için önemlidir. Özellikle depremin şiddeti ve nerede meydana geldiği, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak için kritik bilgilerdir.

Kandilli ve AFAD Verileri ile Depremlerin İzlenmesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin izlenmesi ve bilgilendirilmesi konusunda önemli bir görev üstlenirler. Kandilli Rasathanesi'nin web sitesi üzerinden son 500 depremi listeleyerek, depremlerin yerini, şiddetini ve tarihini sunar. Bu bilgiler, vatandaşların depremle ilgili güncel verilere kolayca erişmelerini sağlar.

AFAD ise deprem anında ve sonrasında acil durum yönetimini koordine eder ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atar. AFAD'ın web sitesi üzerinden de son depremler listesine erişim mümkündür.

Türkiye'de depremler sıkça yaşanan doğal afetlerdir ve bu nedenle güvenlik önlemleri almak hayati bir önem taşır. Depremlere karşı hazırlıklı olmak, afet anında zarar görmeyi minimize etmek için gereklidir. Binaların depreme dayanıklı olması, acil durum çantalarının hazır bulunması ve ailelerin afet planları yapması gibi önlemler, deprem riskini azaltabilir.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremle ilgili güncel verileri halka sunarak bu önemli bilgilere erişim sağlarlar. Vatandaşların bu verilere erişerek gerekli önlemleri alması, depremlerin olası etkilerini azaltabilir ve toplumumuzu daha güvenli hale getirebilir.

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