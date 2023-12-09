9 Aralık az önce nerede deprem oldu? Şu an deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu?

Bu soruların cevapları, depremlerle ilgili güncel bilgilere erişmek isteyen herkes için önemlidir. Özellikle depremin şiddeti ve nerede meydana geldiği, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak için kritik bilgilerdir.

Kandilli ve AFAD Verileri ile Depremlerin İzlenmesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin izlenmesi ve bilgilendirilmesi konusunda önemli bir görev üstlenirler. Kandilli Rasathanesi'nin web sitesi üzerinden son 500 depremi listeleyerek, depremlerin yerini, şiddetini ve tarihini sunar. Bu bilgiler, vatandaşların depremle ilgili güncel verilere kolayca erişmelerini sağlar.

AFAD ise deprem anında ve sonrasında acil durum yönetimini koordine eder ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atar. AFAD'ın web sitesi üzerinden de son depremler listesine erişim mümkündür.