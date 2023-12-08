Üç aylar ne zaman 2024? Receb, Şaban ve Ramazan ayları hangi güne denk geliyor? Diyanet 2024 dini günler takvimi

Üç ayların başlamasıyla birlikte, Müslümanlar bu dönemi manevi bir hazırlık olarak değerlendirir ve ibadetlerini daha da yoğunlaştırarak bereketli günler geçirmeyi amaçlarlar.

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet, 2024 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Buna göre 2024 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Takvim bilgisine göre 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. 2024 Ramazan ayı ise 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile idrak ediliyor.