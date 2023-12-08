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Üç aylar ne zaman 2024? Receb, Şaban ve Ramazan ayları hangi güne denk geliyor? Diyanet 2024 dini günler takvimi

Müslümanlar için önemli bir dönem olan üç ayların başlangıcı, Diyanet tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimi ile resmiyet kazandı. Bu mübarek günler, Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içerir ve Müslümanlar için ibadetlerini artırarak Ramazan ayına hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Peki, Üç aylar ne zaman 2024? Receb, Şaban ve Ramazan ayları hangi güne denk geliyor? Diyanet 2024 dini günler takvimi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 22:11 Güncelleme 08 Aralık 2023, 22:11
Üç aylar ne zaman 2024? Receb, Şaban ve Ramazan ayları hangi güne denk geliyor? Diyanet 2024 dini günler takvimi

Üç ayların başlamasıyla birlikte, Müslümanlar bu dönemi manevi bir hazırlık olarak değerlendirir ve ibadetlerini daha da yoğunlaştırarak bereketli günler geçirmeyi amaçlarlar.

2024 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet, 2024 yılına ait dini günler takvimini paylaştı. Buna göre 2024 yılı üç aylar başlangıç tarihi belli oldu. Takvim bilgisine göre 12 Ocak Cuma günü 1 Recep ile başlıyor. Şaban ayı ise 11 Şubat tarihinde başlıyor. 2024 Ramazan ayı ise 11 Mart Pazartesi günü tutulacak ilk oruç ile idrak ediliyor.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

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