Bu faydasını kimse bilmiyordu: Nar kabuklarını sakın çöpe atmayın!

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNU VE İSHALİ ANINDA KESİYOR

Nar kabuğu, ishale anında çözüm sunuyor. Özellikle nar kabuğundan yapılan çayın tüketilmesiyle ishaliniz hızla duracak. Ayrıca, anti-inflamatuar ve antiviral özelliklere sahip olan nar kabuğu, boğaz iltihabını gidermede etkili bir rol oynuyor.