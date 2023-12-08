Site yönetmeliği hakkında Delta Towers 2 Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Baran Keleşoğlu önemli konulara değindi

Bilindiği üzere site ve tesis yönetimi çok önemli unsurları içermektedir. Bu hususta ilk akla gelen konu "tesis yöneticiliğidir." Delta Towers 2 yönetim kurulu başkanı Ferit Baran Keleşoğlu şu şekildi bir açıklamada bulundu. "Site yöneticiliği denildiği zaman akıllara gereksiz ön yargılar ve gerçeklik payı olmayan tezatlar oluşuyor. Bir siteyi yönetebilmek için sadece düzenli ödenen aidatlar veya ekstralar yeterli olmuyor maalesef. Site yöneticisi olabilmek için büyük bir özveri yanı sıra fedakârlık ve sabır gerekiyor. Aslında bu işin en zor yanı kibrini yenemeyip egosuna yenik düşen kişilerin seviyesine inmemek için verilen çabadır. Bir yeri yönetmek demek; gelen parayı ticarete çevirebilmek veya bulunduğun ortamı döndürebilmek değil bir refah ortamı oluşturmaktır." dedi.



Günümüzde özellikle ülkemizdeki tesis yöneticiliği hakkında bilgi veren Keleşoğlu; Tesis yöneticiliği öncelikle bir strateji işidir. Yönetilen tesisin eksiklerini, güçlendirilebilecek yanlarını kavramak gerekir. Bununla beraber her adım bir proje ve plan gerektirir. Tasarlanan veya akılda oluşturulan yapıda insan güvenliği ve refahı ön planda tutulmalıdır. Devamında farklı kaynaklara başvurulup zamanı ve iş sıralamasını iyi yapmak gerekir. Tesisi yenilemeye yönelik atılımların yanı sıra etkiye tepki olgusuyla hareket etmek çok önemlidir. Tesis yöneticiliği demek; talep etmek değildir güçlü bir iletişim gerektirir. Empati en önemli unsurlardan biridir. Ülkemizde tesis yöneticiliğini etkileyen en önemli unsur içinde bulunulan enflasyondur. O sebeple finans konusunda hassas davranmak gerekir diye ifade etti.



Ülkemizde tesis yöneticiliğinde bilinmeyen ve özellikle dikkat edilmesi gereken ne gibi girişimler, yaptırımlar ve hukuki süreçler olması gerektiğiyle ilgili Ferit Baran Keleşoğlu, "Ülkemizdeki tesis yöneticiliğinde en baskın olması gereken konu iş ahlakıdır. Yönetilen tesiste öncelikle insan güvenliğine önem verilmelidir. Atılan adımda veya yapılacak olan herhangi bir projede söz konusu "güvenlik "olmalıdır. Yönetilen tesisin 7/24 kamera sistemi aktif olmalıdır. Tesise yapılan girişlerin ve çıkışların yakın devlet idareleri tarafından takibi sağlanmalıdır. Yönetilen tesisin bünyesi altında avukatları bulunmalıdır. Tesisin denetiminin düzenli bir şekilde gerekli mecralarca denetlenmesi yapılmalıdır." dedi.



Ayrıca dünyadaki durumla kıyaslandığında ülkemizdeki gelinen durumu karşılaştırırsak; Tesis yöneticiliğine dünya çapında bakıldığı zaman içinde bulunulan enflasyon en büyük etkendir. Tesis yöneticiliğini etkileyen hassas nokta finanstır. İçinde bulunduğumuz ortam gereği her dile, dine, ırka uyum sağlamamız gerekmektedir. Bu sebeple tesis yöneticiliği geniş bir vizyon gerektirir. Burada da özellikle dikkate alınması gereken hususlar ve tavsiyeler ise, "Tesis yöneticisi olabilmek için atılan adımın içinde bulunulan finansa göre olması gerekmektedir ve kişisel olan hiçbir hırs olgusu içermemelidir. İletişimde; etkiye tepki olgusuna göre hareket edilmelidir. Empati en önemli unsur olmalıdır. İçinde bulunulan ortamı güzelleştirmek ilk amaç olmalıdır. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir." Diyerek ifade eden Keleşoğlu son sözlerini "saygı talep edilmez, hak edilir unutmayın." diyerek tamamladı.



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