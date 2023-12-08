Milli futbolcu Oktay Derelioğlu ölümden döndü! Magandalar kamera kayıtlarına rağmen "Darp etmedik" savunmasını yaptı

Zekai Karaçoban, "İlk hareketi karşı taraf yaptı. İtişme esnasında yere düştü. Darp etmedik" açıklamasını yaptı. Nurettin Karaçoban ise hakimlikteki ifadesinde kasti hiçbir şey olmadığını vurguladı.

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