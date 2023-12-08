PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Milli futbolcu Oktay Derelioğlu ölümden döndü! Magandalar kamera kayıtlarına rağmen "Darp etmedik" savunmasını yaptı

Milli futbolcu Oktay Derelioğlu ile eşine saldıran trafik magandaları yakalandı. Kamera kayıtlarına rağmen “Darp etmedik. Kasti hiçbir şey yok” savunmasını yaptı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Aralık 2023 Güncelleme 08 Aralık 2023, 07:00
Milli futbolcu Oktay Derelioğlu ölümden döndü! Magandalar kamera kayıtlarına rağmen Darp etmedik savunmasını yaptı

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşadı.

Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.

Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban adlı zanlılar, araçlarını Derelioğlu çiftinin aracının önüne kırdı.

Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu yaralandı. Şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban gözaltına alınmıştı. Tutuklanan ikilinin savunması otaya çıktı.

Zekai Karaçoban, "İlk hareketi karşı taraf yaptı. İtişme esnasında yere düştü. Darp etmedik" açıklamasını yaptı. Nurettin Karaçoban ise hakimlikteki ifadesinde kasti hiçbir şey olmadığını vurguladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP yandaşı Merdan Yanardağ’dan müstakil intikam! Flaş iddia: Kayıp 132 milyon TL Lyon’da!
Kazançlı emeklilik formülü: Son tarih 31 Aralık! Prim için bu ay başvuranlar 50 bin TL kazanacak...
Cimbom Partey’e kancayı taktı! Galatasaray yıldız isim için Ocak’ta harekete geçecek
SON DAKİKA