Milli futbolcu Oktay Derelioğlu ölümden döndü! Magandalar kamera kayıtlarına rağmen "Darp etmedik" savunmasını yaptı

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşadı.
Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşadı.
Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.
Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban adlı zanlılar, araçlarını Derelioğlu çiftinin aracının önüne kırdı.
Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu yaralandı. Şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban gözaltına alınmıştı. Tutuklanan ikilinin savunması otaya çıktı.
Zekai Karaçoban, "İlk hareketi karşı taraf yaptı. İtişme esnasında yere düştü. Darp etmedik" açıklamasını yaptı. Nurettin Karaçoban ise hakimlikteki ifadesinde kasti hiçbir şey olmadığını vurguladı.