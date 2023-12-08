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İstanbul için 17 Aralık uyarısı geldi! ⛄ 6,7 değil tam 9 gün kaldı: Atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın. Kızakları yağlayın...

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkisini artırarak kendisini göstermeye başladı. Vatandaşlar, soğuklar ve dondurucu rüzgarlar sonrası merakla bekledikleri soruyu sormaktan geri durmadı: "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" Uzmanlar, kar yağışı için net tarihi duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Aralık 2023, 22:32 Güncelleme 08 Aralık 2023, 22:32
İstanbul için 17 Aralık uyarısı geldi! ⛄ 6,7 değil tam 9 gün kaldı: Atkı, bere ve eldivenleri hazırlayın. Kızakları yağlayın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok ile kar ve sağanak uyarıları yaparken, İstanbul'da merakla beklenen kar haberi sonunda geldi. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla İstanbulluları sevindirecek bir müjde verdi. İki farklı harita paylaşarak, hangi bölgelerde kar yağışının beklendiğini detaylı bir şekilde açıklayan Ökten, kışın güzelliklerinin kapıda olduğunu duyurdu.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Ökten "İşte kar haritası. Ülke genelinde kar yağışları etkili olabilir. Son güncelleme ciddi kar yağışları verdi. İstanbul, Marmara'nın güney ve doğusu ve Karadeniz bölgesi en şanslı yerler. Kar takibi başlıyor..." dedi.

"YAKINDA GÜNDEMİMİZİ KAR ALACAK"

Amerika modelinin paylaştığı haritayı yorumlayan Kerem Ökten, "Ülkemize yoğun kar yağışları verdi. İstanbul, Ankara ve Bursa da dahil. Mor renkler kar. Yakında gündemimiz kar alacak..." ifadelerini kullandı.

TARİH VERDİ: 17 ARALIK

Ayrıca Ökten, "Avrupa modeli İstanbul adına Kar yağışı için fazla beklemeyeceksiniz demiş. 17 Aralık civarını işaret ediyor. Ondan hemen sonra asıl Kar yağışları Ülkemize gelebilir. Asıl balık o. Onu takip ediyorum..." açıklamasında bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Türkiye'nin güney, güneydoğu ve doğu bölgelerindeki birçok ilde akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yağışların akşam saatlerinden itibaren Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevreleri ile Gaziantep'in doğusunda etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde kuvvetli, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak etkili olacak.

Van, Erzurum ve Erzincan'ın güneyi ile Hakkari'nin kuzeyi ve Şırnak'ın doğusunda yüksek alanlar ile dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı etkisini gösterecek.

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