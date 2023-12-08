IQ turnusolü testi ile zekanı ölç: Partideki insanların arasındaki vampiri 15 saniyede bulan gerçek bir dahi sayılıyor!

Zeka seviyenizi ölçmek ve düşünme becerilerinizi sınamak için hazırlanan eğlenceli bir IQ testi ortaya çıktı. Bulmaca, bir odadaki vampiri bulmanızı istiyor, ancak bu görev, olayları dikkatlice gözlemleme ve yaratıcı düşünme becerilerinizi kullanma yeteneğinizi sınıyor.
Parti odasında oturan bir grup insanın olduğu bir resimde, vampiri tespit etmek için diğerlerinden farklı olan kişiyi bulmalısınız. İpucu: Aynada yansıması olmayan kişi vampirdir.
Eğer bulmacayı çözmek için sadece 11 saniyeye ihtiyacınız olduysa, zeka seviyenizin ortalamanın üzerinde olduğunu gösteriyor. Ancak, unutmayın ki bu tür bulmacalar gerçek bir IQ testi yerine geçmez. Gerçek bir IQ testi, zekanızı daha kapsamlı bir şekilde değerlendirebilir.