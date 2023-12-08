IQ turnusolü testi ile zekanı ölç: Partideki insanların arasındaki vampiri 15 saniyede bulan gerçek bir dahi sayılıyor!

Zeka seviyenizi ölçmek ve düşünme becerilerinizi sınamak için hazırlanan eğlenceli bir IQ testi ortaya çıktı. Bulmaca, bir odadaki vampiri bulmanızı istiyor, ancak bu görev, olayları dikkatlice gözlemleme ve yaratıcı düşünme becerilerinizi kullanma yeteneğinizi sınıyor.

Parti odasında oturan bir grup insanın olduğu bir resimde, vampiri tespit etmek için diğerlerinden farklı olan kişiyi bulmalısınız. İpucu: Aynada yansıması olmayan kişi vampirdir.