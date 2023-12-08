İngiliz doktorlar aylarca yanlış teşhis koydu! Çareyi Türkiye’de buldu: Gittiği hamamdaki masöz kitleyi fark etti

İngiliz Claire O'Shea, yoğun karın ağrısı çekti. Ülkesindeki doktorlar "Huzursuz bağırsak sendromu" dedi. O da tatil için İstanbul'a geldi. Hamama gitti. Masaj yapan kadın, karnındaki kitleyi fark etti. Şans eseri iyileşti.
İngiliz Claire O'Shea, yoğun karın ağrısı çekti. Ülkesindeki doktorlar "Huzursuz bağırsak sendromu" dedi. O da tatil için İstanbul'a geldi. Hamama gitti. Masaj yapan kadın, karnındaki kitleyi fark etti. Şans eseri iyileşti.
HAMAMA GİREN İYİLEŞİR
Britanya Ulusal Sağlık Sistemi'nin skandalları bitmek bilmedi. Şimdi de skandallar 41 yaşındaki Claire O'Shea ile gündeme geldi. İngiliz kadın yıllarca karın ağrısı çekti. Gittiği her doktor "Huzursuz bağırsak sendromu" dedi. Ama bir türlü iyileşmedi. Moral bulmak için geldiği Türkiye tatili ise onu adeta hayata geri getirdi. Genç kadın İstanbul'da bir hamama gitti.
Hamamdaki kadın masöz masaj yaparken karnında bir şişlik fark etti. İngilizcesi yeterli olmadığı için kendi karnını Clarie'ye gösterip "Hamile misin?" demek istedi. Ancak Clarie hamile değildi.
8 AY SONRA AMELİYAT
Bu gelişme üzerine ülkesine döndükten sonra doktora giden Clarie, vücudunda iyi huylu miyomlar bulunduğunu öğrendi. Ancak teşhis yine gecikti. 8 ay sonra miyomlar koca bir portakal haline gelmişti. Doktorlar kadına nadir görülen bir kanser olan 'Leiomyosarkom' teşhisi koydu. Üstelik kanser, karaciğerine, akciğerine ve kalça kemiğine kadar ilerlemişti. Ameliyat olup kemoterapi gören Clarie neyse ki iyileşti. Kendi ülkesindeki sağlık sistemine son derece tepkili olan genç kadın şunları söyledi:
İngiltere'deki doktorlar beni oyaladı. Yanlış teşhis koydu. Ama Türkiye'de bir masöz benim hastalığımı buldu. İngiltere'deki sağlık sisteminin artık değişmesi gerekiyor.
YANLIŞ TEŞHİS SKANDALLARI
İngiliz yayın kuruluşu BBC, O'Shea'nın ifadelerine yer verdiği haberinde yanlış teşhis nedeni ile ölen diğer hastaları da gündeme getirdi. Hükümet sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, hastaların endişelerinin dinlenmesi ve ciddiye alınmasının önem taşıdığına vurgu yaptı. Tıp eğitimi ve sağlık sisteminin yeniden sorgulanması gerektiğini vurguladı.