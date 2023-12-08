İngiliz doktorlar aylarca yanlış teşhis koydu! Çareyi Türkiye’de buldu: Gittiği hamamdaki masöz kitleyi fark etti

İngiliz Claire O'Shea, yoğun karın ağrısı çekti. Ülkesindeki doktorlar "Huzursuz bağırsak sendromu" dedi. O da tatil için İstanbul 'a geldi. Hamama gitti. Masaj yapan kadın, karnındaki kitleyi fark etti. Şans eseri iyileşti.

HAMAMA GİREN İYİLEŞİR

Britanya Ulusal Sağlık Sistemi'nin skandalları bitmek bilmedi. Şimdi de skandallar 41 yaşındaki Claire O'Shea ile gündeme geldi. İngiliz kadın yıllarca karın ağrısı çekti. Gittiği her doktor "Huzursuz bağırsak sendromu" dedi. Ama bir türlü iyileşmedi. Moral bulmak için geldiği Türkiye tatili ise onu adeta hayata geri getirdi. Genç kadın İstanbul'da bir hamama gitti.

Hamamdaki kadın masöz masaj yaparken karnında bir şişlik fark etti. İngilizcesi yeterli olmadığı için kendi karnını Clarie'ye gösterip "Hamile misin?" demek istedi. Ancak Clarie hamile değildi.