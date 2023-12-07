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Soyup soyup attığımız nar kabuğu bakın ne işe yarıyormuş! Bu faydasını kimse bilmiyordu

Lezzetiyle sofralarımızı süsleyen ve sağlığımıza pek çok fayda sunan nar, artık sadece meyvesiyle değil, kabuklarıyla da dikkat çekiyor. Narın kabuklarının birçok alanda kullanılabilmesi, uzmanlar tarafından da öneriliyor. İbrahim Saraçoğlu'nun sıkça dile getirdiği nar kabuğu faydaları, doğal ve etkili bir alternatif arayanlar için ilgi çekici. İşte nar kabuğunu asla çöpe atmamanız için nedenler...

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 22:55 Güncelleme 07 Aralık 2023, 22:55
Soyup soyup attığımız nar kabuğu bakın ne işe yarıyormuş! Bu faydasını kimse bilmiyordu

Narın kabuğu, içerisinde bolca bulunan yararlı asitler sayesinde birçok hastalığa karşı koruyucu etkiler sunuyor. İşte nar kabuğunu kullanabileceğiniz alanlar...

İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN NAR KABUĞU TAVSİYELERİ:

İbrahim Saraçoğlu nar kabuğunun faydalarını sıkça vurguluyor. Nar kabuğu çayı, bu faydalı özellikleri vücudunuza kazandırmanın harika bir yoludur. Kaynar suya eklenen nar kabuklarıyla hazırlanan çay, gün içinde tüketildiğinde antioksidan desteği sağlar.

NAR KABUĞU ÇAYI TARİFİ

2 gram nar kabuğunu 100 gram kaynamış suya ekleyin.
15 dakika demlenmeye bırakın.
Sonrasında afiyetle içebilirsiniz.

NAR KABUĞU TOZUNU NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kurutulmuş nar kabuklarını rendeleyerek toz haline getirin. Salatalarınıza, içeceklerinize veya yemeklerinize ekleyerek tüketebilirsiniz.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNU VE İSHALİ ANINDA KESİYOR

Nar kabuğu, ishale anında çözüm sunuyor. Özellikle nar kabuğundan yapılan çayın tüketilmesiyle ishaliniz hızla duracak. Ayrıca, anti-inflamatuar ve antiviral özelliklere sahip olan nar kabuğu, boğaz iltihabını gidermede etkili bir rol oynuyor.

Sistit sorununa karşı da önerilen nar kabuğu, kaynatılarak elde edilen çayın tüketimiyle anında etki ediyor. Ancak, kabızlık sorunu olanların nar kabuğu çayını içmemeleri gerekmektedir.

NAR KABUĞU FAYDALARI

Diş sağlığını olumlu etkiler ve ağızda çıkan yaraları anında geçirir.

Kolesterolü düşürür

İshali ve mide bulantısını aynı gün durdurur

Hemoroid belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur

Metabolizmayı etkili bir şekilde hızlandırır

İdrar yolu enfeksiyonu geçirir

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