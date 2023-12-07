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Gıda mühendisleri açık açık uyardı! Bu ayçiçek yağlarını kapınızdan içeri sokmayın

Uzmanlar, ayçiçek ve zeytinyağı alırken öncelikle ambalaj ve etikete dikkat etmenin önemini vurguluyor. Sahte yağlardan kaçınmanın ilk adımı olarak, delinmiş veya sızdırılmış ambalajlardan uzak durmak ve etiketsiz, yol kenarında güneş altında satılan ürünleri tercih etmemek gerekiyor. Tek kullanımlık plastik şişelerde satılan yağlardan da kaçınmak da her geçen gün önem kazanıyor. Bu nedenle tüketici olarak dikkatli olmak ve ürün seçimi yaparken bu ipuçlarını göz önünde bulundurmak büyük önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 15:16 Güncelleme 07 Aralık 2023, 15:16
Gıda mühendisleri açık açık uyardı! Bu ayçiçek yağlarını kapınızdan içeri sokmayın

Sahte ayçiçek ve zeytinyağları tüketici sağlığını tehdit ediyor. Özellikle rafine zeytinyağları ayçiçeği, kanola, mısır, fıstık, pamuk ve soya yağlarıyla karıştırılarak piyasaya sürülen natürel sızma zeytinyağı sağlık açısından ciddi riskler taşıyor. Sahte yağların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri ve tüketicileri yanıltma yöntemleri, giderek artan bir sorun haline geliyor.

YAYGIN TAĞŞİŞLER: UCUZ YAĞLARLA KARIŞTIRMA

Natürel sızma zeytinyağının ucuz yağlarla karıştırılması, sahte yağ üretiminin en yaygın yöntemlerinden biri. Bu durum, ürünün fiyatını düşürerek daha fazla kar elde etmeyi amaçlıyor. Ayçiçek yağı da benzer şekilde düşük kaliteli yağlarla karıştırılıyor.

ALERJİ TEHLİKESİ

Özellikle soya ve fındık gibi alerjen gıdaların yağlarının eklenmesi ve bunların etiketlerde belirtilmemesi, alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Geri dönüştürülmüş kızartmalık yağların da yeniden piyasaya sürülmesi büyük bir risk.

GERÇEK AYÇİÇEK YAĞINI AYIRT ETME İPUÇLARI

Gerçek ayçiçek yağını ayırt etmek için dikkat edilmesi gerekenler:

Koku: Gerçek ayçiçek yağı, kokusuz veya çok hafif bir tada sahiptir.

Renk: Açık sarı ve neredeyse renksiz bir görünüm, gerçek ayçiçek yağını işaret eder.

Tutulma: Cam bardakta berrak bir görünüm, gerçek yağın işaretidir.

Lezzet: Neredeyse tatsız ve ağızda hafif bir his bırakan yağlar, gerçek ayçiçek yağı olabilir.

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