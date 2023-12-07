Farklı kruvasanları 3 saniyede görebiliyorsanız kartal gözleriniz var demektir!

Optik illüzyonlar, görsel hafıza ve zeka ile ilgili beyin bölgelerini uyararak işlevselliğini artırır. Bunlar, görsel sistemimizin çevremizdeki şeyleri gözlemleme yeteneğini test etmek için basit araçlardır. Bu tür zorlukların düzenli pratik yapılması, bilişsel yetenekleri artırabilir ve böylece yaşlı insanlarda bilişsel gerilemeyi önleyebilir.