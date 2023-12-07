Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar yağmur ve kar yağışı hakkında detayları araştırmaya başladı. İşte son dakika güncel hava durumu ve tüm merak edilenler...
Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar yağmur ve kar yağışı hakkında detayları araştırmaya başladı. İşte son dakika güncel hava durumu ve tüm merak edilenler...
İSTANBUL'DA HAFTA SONU PLAN YAPANLARA UYARI!
Cumartesi günü ağmurla birlikte sıcaklığın 6-7 dereceyi geçmemesi bekleniyor.
BUZ GİBİ OLACAK!
Yıldız Rüzgarı sebebiyle hissedilen sıcaklığın 2-3 derecelere düşecek.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul'da kar yağışı bu hafta ve önümüzdeki hafta beklenmiyor.
ARALIK AYI SONUNDA İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNEBİLİR
Uzmanlar Aralık ayı sonunda etkili olması beklenen soğuk havanın kar örtüsü oluşturabileceğine yönelik tahminlerde bulunuyor.
Aralık ayı sonunda yurt genelinde soğuk havanın etkisi ile birçok il ve ilçe beyaza bürünebilir. Bu şehirler arasında İstanbul'da kar örtüsü oluşabilecek kentler arasında yer alıyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
YARIN 4 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI
Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis için sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
İSTANBUL 10 DERECE SOĞUYACAK
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Milliyet'ten Eren Koca'ya yaptığı açıklamada "İstanbul'da bugünden itibaren hava 10 derece soğuyacak ama ocak ayından önce kar düşeceğini tahmin etmiyorum. Kar olması için beş derecenin altına inmesi gerekiyor" dedi.
KAR GELİYOR
Trakya'da yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini belirten Şen "Anadolu'ya ise çarşamba günü kar geliyor, özellikle Doğu Anadolu'da etkili olacak" diye konuştu. Son 15 günde İstanbul'da yağışların etkili olduğunu vurgulayan Şen "Anadolu ise çok yağış almadı, kar da çok etkili olmadı. Kar yağmazsa tarım göletleri için sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.
Şen ayrıca gökdelenlerin ısı adası yaratarak kar yağışını ve havanın soğumasını engellediğini belirterek "Örneğin 50 katlı rezidansta açılan kaloriferin sıcaklığı dışarı çıkıyor. Bu da sıcaklığın 2-3 derece yükselmesine neden oluyor" dedi.