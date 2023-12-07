7 Aralık az önce nerede deprem oldu? Şu an deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu?

Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu? 7 Aralık'taki depremler, özellikle etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu depremler hakkında hızlı ve etkin bir şekilde bilgilendirme yaptı. Depremlerin büyüklükleri, merkez üssü ve etkilediği alanlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sağladığı bu tür bilgiler, vatandaşların güvenliği ve bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Deprem aktivitelerinin hızla raporlanması ve kamuoyu ile paylaşılması, olası risklerin azaltılması ve hazırlık yapılmasında kritik bir rol oynuyor. Peki şu an deprem mi oldu? 7 Aralık az önce nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu? İşte detaylar...