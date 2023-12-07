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7 Aralık az önce nerede deprem oldu? Şu an deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu?

7 Aralık az önce nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Aralık'ta Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleşen depremlerle ilgili güncel bilgileri kamuoyuna aktardı. Vatandaşların "En son deprem ne zaman ve nerede oldu?" veya "Şu an bir deprem mi oldu?" gibi sorularına cevap niteliğinde olan bu açıklamalar, deprem aktivitelerini yakından takip ediyor.

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Giriş Tarihi 07 Aralık 2023, 10:35 Güncelleme 07 Aralık 2023, 10:35
7 Aralık az önce nerede deprem oldu? Şu an deprem mi oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu?

Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu? 7 Aralık'taki depremler, özellikle etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu depremler hakkında hızlı ve etkin bir şekilde bilgilendirme yaptı. Depremlerin büyüklükleri, merkez üssü ve etkilediği alanlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sağladığı bu tür bilgiler, vatandaşların güvenliği ve bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Deprem aktivitelerinin hızla raporlanması ve kamuoyu ile paylaşılması, olası risklerin azaltılması ve hazırlık yapılmasında kritik bir rol oynuyor. Peki şu an deprem mi oldu? 7 Aralık az önce nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu? İşte detaylar...

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? ŞU AN DEPREM MI OLDU? EN SON DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

2023.12.07 10:14:44 37.4577 37.0402 13.8 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 09:36:17 37.2330 37.0372 6.3 -.- 2.2 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 09:28:58 37.9202 36.3012 8.6 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 08:49:32 38.3802 37.6280 6.0 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.07 08:44:30 38.1295 38.5420 5.5 -.- 1.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.07 08:35:35 38.3500 37.2823 2.1 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 08:26:11 37.9870 36.2672 13.9 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 08:04:33 37.4230 36.9690 7.9 -.- 1.9 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 07:55:31 36.9097 27.8657 1.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.07 07:30:56 40.6277 29.2318 10.8 -.- 1.4 -.- KADIKOY-(YALOVA) İlksel
2023.12.07 07:28:05 38.1370 36.1750 5.0 -.- 2.1 -.- GUZELIM-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.07 07:24:34 38.0953 38.7350 5.6 -.- 1.6 -.- KORUCAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.12.07 07:12:10 38.4472 37.6333 2.3 -.- 1.1 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.07 06:33:57 39.9390 38.9130 5.3 -.- 1.5 -.- YURTBASI-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel
2023.12.07 06:29:30 37.4788 38.8833 21.4 -.- 1.8 -.- KIRBASI-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2023.12.07 05:40:17 40.8120 34.7233 7.4 -.- 2.0 -.- AYVAKOY-DODURGA (CORUM) İlksel
2023.12.07 05:29:44 38.1368 37.1287 6.0 -.- 2.3 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 05:18:36 40.2493 33.3765 7.9 -.- 1.5 -.- ALTINTAS-KALECIK (ANKARA) İlksel
2023.12.07 04:54:08 38.7892 37.4803 5.0 -.- 2.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.07 04:30:05 38.0323 37.5745 5.0 -.- 3.2 3.2 GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.07 03:50:44 38.4897 37.5115 19.6 -.- 1.0 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.07 03:33:12 35.1658 24.1105 8.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.07 03:07:19 40.2157 42.0922 8.8 -.- 2.1 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremleri sürekli olarak izler ve bu bilgileri halka anlık olarak sunar. AFAD ise deprem anında ve sonrasında müdahale ekiplerini yönlendirmek ve acil durum yönetimini koordine etmekle görevlidir. Her iki kurum da depremle ilgili verileri düzenli olarak günceller ve kamuoyuyla paylaşır.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Depremlerle ilgili sıkça sorulan sorular arasında şunlar bulunur:

- Şu an yeni deprem nerede oldu?

- Az önce deprem nerede oldu?

- İstanbul'da deprem oldu mu?

- Deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

- Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Bu soruların cevapları, depremlerle ilgili güncel bilgilere erişmek isteyen herkes için önemlidir. Özellikle depremin şiddeti ve nerede meydana geldiği, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak için kritik bilgilerdir.

Kandilli ve AFAD Verileri ile Depremlerin İzlenmesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin izlenmesi ve bilgilendirilmesi konusunda önemli bir görev üstlenirler. Kandilli Rasathanesi'nin web sitesi üzerinden son 500 depremi listeleyerek, depremlerin yerini, şiddetini ve tarihini sunar. Bu bilgiler, vatandaşların depremle ilgili güncel verilere kolayca erişmelerini sağlar.

AFAD ise deprem anında ve sonrasında acil durum yönetimini koordine eder ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atar. AFAD'ın web sitesi üzerinden de son depremler listesine erişim mümkündür.

Türkiye'de depremler sıkça yaşanan doğal afetlerdir ve bu nedenle güvenlik önlemleri almak hayati bir önem taşır. Depremlere karşı hazırlıklı olmak, afet anında zarar görmeyi minimize etmek için gereklidir. Binaların depreme dayanıklı olması, acil durum çantalarının hazır bulunması ve ailelerin afet planları yapması gibi önlemler, deprem riskini azaltabilir.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremle ilgili güncel verileri halka sunarak bu önemli bilgilere erişim sağlarlar. Vatandaşların bu verilere erişerek gerekli önlemleri alması, depremlerin olası etkilerini azaltabilir ve toplumumuzu daha güvenli hale getirebilir.

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