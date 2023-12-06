İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli illerine uyarı! O tarihte10 derece birden...

"Sıcaklık 10 derece düşerek olması gerekene iniyor Marmara'da Poyraz kuvvetli dolayısıyla hissedilen sıcaklık daha düşük. Yağmur Edirne, Kırklareli Tekirdağ Çanakkale Edremit körfezi İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli."
AKŞAM SAATLERİNE DOĞRU SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğusunda (Elbistan, Nurhak, Çağlayancerit, Pazarcık) akşam saatlerine doğru sağanak tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre, hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru daha da azalacak. İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 8 derecelere kadar düşecek.
KAR OLMASI İÇİN 5 DERECENİN ALTINA İNMESİ GEREKİYOR
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada "İstanbul'da bugünden itibaren hava 10 derece soğuyacak ama ocak ayından önce kar düşeceğini tahmin etmiyorum. Kar olması için beş derecenin altına inmesi gerekiyor" dedi
ANADOLU'YA KAR
Trakya'da yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini belirten Şen "Anadolu'ya ise çarşamba günü kar geliyor, özellikle Doğu Anadolu'da etkili olacak" diye konuştu.