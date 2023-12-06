İstanbul için kar yağışı tarihi açıklandı! Herkes kendini sıkı hazırlasın; Okullar her an tatil edilebilir
Aralık ayıyla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının ani bir düşüşle mevsim normallerine gerilediği belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin farklı bölgelerinde yaşanması muhtemel olumsuz hava koşulları konusunda 24 il için uyarılarda bulundu. 6 Aralık Çarşamba günü için yapılan hava durumu tahminlerine göre, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, soğuk hava kütlesinin etkisi altına girecek olan Türkiye'nin farklı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği ifade edildi. Bu durumun özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yağışlı hava koşullarını beraberinde getireceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Burdur, Isparta, Mersin, Sinop, Bayburt, Artvin, Bitlis, Bingöl çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Batman ve Siirt hariç) ile Erzurum ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının Trakya'da 2 ila 4 derece üstünde, Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KIYI EGE İÇİN YENİ UYARI
İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde yarın (Çarşamba) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından, "Bugün Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıklar ortalamada devam ediyor. Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde bugün akşam ve yarın yoğun kar yağışı olacak ulaşımda aksamalar olur" dedi.
Prof. Dr. Şen, "Bugün (Çarşamba) sabah Ege ve Akdeniz bölgelerine yeni bir yağışlı hava geliyor. Yarın öğlen Marmara'yı ve akşam İç Anadolu'yu da kapsayacak. Marmara ve Ege de yağmur kuvvetli. Hafta sonu Türkiye'de hava sertleşiyor. Soğumayla birlikte kar yağışı da görülebilecek. İstanbul bugün 13 derece, yarın Yağmurlu 12 derece. İzmir gece yağmurlu 18, Antalya akşam yağmurlu 24, Ankara 13."
ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR GELİYOR
Trakya'da yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini belirten Şen, "Anadolu'ya ise çarşamba günü kar geliyor, özellikle Doğu Anadolu'da etkili olacak" diye konuştu.
Son 15 günde İstanbul'da yağışların etkili olduğunu vurgulayan Şen, "Anadolu ise çok yağış almadı, kar da çok etkili olmadı. Kar yağmazsa tarım göletleri için sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.
Şen ayrıca gökdelenlerin ısı adası yaratarak kar yağışını ve havanın soğumasını engellediğini belirterek "Örneğin 50 katlı rezidansta açılan kaloriferin sıcaklığı dışarı çıkıyor. Bu da sıcaklığın 2-3 derece yükselmesine neden oluyor" dedi.
Salı günü hariç ülkede hafta boyunca yağışın olduğunu söyleyen Şen, 'Yağışlar genellikle yağmur şeklinde. Çarşamba ve hafta sonu Doğu Anadolu'da kar yağışı görülecek. Diğer bölgelerde kar yok.' dedi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Denizli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Isparta, Burdur, Mersin çevreleri ile Antalya'nın iç ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Hatay'ın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bayburt ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olamk üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Siirt hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Batman ve Siirt hariç) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.