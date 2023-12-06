Canan Karatay’ın söylemekten dilinde tüy bitti! Diz ağrısını yok ediyor! Atalarımızın yüzyıllardır yediği besin

Uzmanlar, hayvansal yağlar arasında en sağlıklı olanlardan birinin diz ağrılarına karşı etkili bir çözüm sağlayabileceğini belirtiyor. Bu yağ, genellikle zararlı olarak düşünülen yağlar arasında öne çıkarak doğal bir ağrı kesici olarak kabul ediliyor.

HER DERDE ÇARE OLAN O BESİN! Profesör Doktor Canan Karatay'ın önerisiyle dikkat çeken kuyruk yağı, pek bilinmeyen ancak sağlık açısından birçok fayda sunan bir yağ türüdür.