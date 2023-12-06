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Canan Karatay'ın söylemekten dilinde tüy bitti! Diz ağrısını yok ediyor! Atalarımızın yüzyıllardır yediği besin

Diz ağrıları, yaşlanma, travma, kilo artışı, spor yaralanmaları, tümör gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilen yaygın bir sorun. Fakat bu doğal yöntemle diz ağrılarınızın üstesinden glebilirsiniz. Atalarımızın yüzyıllar öncesinden beri kullandığı bu besin Canan Karatay'ın da favori besinleri arasında bulunuyor. İşte o mucizevi şifa kaynağı...

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 22:43 Güncelleme 06 Aralık 2023, 22:44
Canan Karatay’ın söylemekten dilinde tüy bitti! Diz ağrısını yok ediyor! Atalarımızın yüzyıllardır yediği besin

Uzmanlar, hayvansal yağlar arasında en sağlıklı olanlardan birinin diz ağrılarına karşı etkili bir çözüm sağlayabileceğini belirtiyor. Bu yağ, genellikle zararlı olarak düşünülen yağlar arasında öne çıkarak doğal bir ağrı kesici olarak kabul ediliyor.

HER DERDE ÇARE OLAN O BESİN!

Profesör Doktor Canan Karatay'ın önerisiyle dikkat çeken kuyruk yağı, pek bilinmeyen ancak sağlık açısından birçok fayda sunan bir yağ türüdür.

"KUYRUK YAĞI YERSENİZ ÖMRÜNÜZ UZUN OLUR"

Canan Karatay geçmişte verdiği bir röportajda şu açıklamalarda bulundu;

"Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek."

"90-95 YAŞINA KADAR YAŞARLAR"

"Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar."

DİZ AĞRILARINI GEÇİRİYOR

Kuyruk yağının dizlere masaj yoluyla uygulanması, anti-inflamatuar özellikleri sayesinde diz ağrılarını azaltabilir. Ayrıca esnekliği arttırarak hareket kabiliyetini artırabilir.

KUYRUK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kuyruk yağını kullanıma hazırlamak için, küçük parçalara kesilip orta ateşte eritilir. Eritilen yağ, süzgeç yardımıyla temizlenerek cam kavanozlara doldurulabilir ve oda sıcaklığında saklanabilir.

BEL AĞRILARINA İYİ GELİR Mİ?

Kuyruk yağı, hafifçe ısıtılarak bel bölgesine uygulandığında bel ağrılarına karşı etkili olabilir.

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