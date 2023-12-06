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Şu an deprem mi oldu? 6 Aralık az önce nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Aralık tarihinde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler hakkında güncel bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Bu bilgilendirme, vatandaşların "En son deprem ne zaman ve nerede oldu?" ya da "Şu an bir deprem mi oldu?" gibi sorularına cevap veriyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yaptığı açıklamalara göre, 6 Aralık tarihinde Türkiye'nin belli bölgelerinde deprem aktiviteleri gözlemlendi. Bu depremler, belirli bölgelerde vatandaşlar tarafından hissedildi ve ilgili kurumlar tarafından anında raporlandı. Peki şu an deprem mi oldu? 6 Aralık az önce nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 09:47 Güncelleme 06 Aralık 2023, 09:47
Şu an deprem mi oldu? 6 Aralık az önce nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu?

6 Aralık'taki depremler, özellikle etkilenen bölgelerdeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bu depremler hakkında hızlı ve etkin bir şekilde bilgilendirme yaptı. Depremlerin büyüklükleri, merkez üssü ve etkilediği alanlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın sağladığı bu tür bilgiler, vatandaşların güvenliği ve bilinçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Deprem aktivitelerinin hızla raporlanması ve kamuoyu ile paylaşılması, olası risklerin azaltılması ve hazırlık yapılmasında kritik bir rol oynuyor. Peki şu an deprem mi oldu? 6 Aralık az önce nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler, en son deprem ne zaman, nerede oldu? İşte detaylar...

AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU? ŞU AN DEPREM MI OLDU? EN SON DEPREM NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

2023.12.06 09:21:20 38.0342 37.3885 8.5 -.- 1.5 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.06 09:19:02 38.0947 37.2043 7.8 -.- 1.9 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.06 09:03:08 37.1527 36.9538 5.4 -.- 1.6 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.12.06 08:59:09 36.7375 33.7967 20.4 -.- 1.7 -.- KAVAKKOY-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.12.06 08:58:35 38.1235 38.4922 5.4 -.- 2.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.06 08:56:11 38.3748 37.2492 6.5 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.06 08:47:17 37.9437 35.9243 24.1 -.- 1.3 -.- GUZPINARI-FEKE (ADANA) İlksel
2023.12.06 08:45:31 40.4753 30.2408 5.4 -.- 2.6 -.- SAFIBEY-GEYVE (SAKARYA) İlksel
2023.12.06 08:43:43 39.9225 34.9767 5.1 -.- 2.0 -.- SARIMBEY-(YOZGAT) İlksel
2023.12.06 08:25:55 38.6123 37.1708 16.2 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.06 08:23:32 38.3665 37.2793 5.0 -.- 2.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.06 08:11:00 38.3737 37.2868 5.0 -.- 3.2 3.2 GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.06 07:28:54 40.8265 34.6540 5.3 -.- 3.3 3.2 DERINOZ-OGUZLAR (CORUM) İlksel
2023.12.06 06:55:58 39.9978 42.6002 5.0 -.- 2.4 -.- KOZAN-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2023.12.06 06:47:11 40.3798 28.9502 6.0 -.- 1.2 -.- ALTINTAS-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.06 06:38:15 37.8847 26.8635 8.5 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.06 06:24:03 37.4217 36.8215 12.5 -.- 1.7 -.- YENIPINAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.06 06:22:16 37.0502 28.9672 8.7 -.- 1.5 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.12.06 06:06:49 38.0965 37.9445 8.1 -.- 1.7 -.- COMLEKOBA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.06 06:03:13 38.1392 36.5997 5.4 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.06 06:01:56 37.5295 37.2607 1.4 -.- 2.2 -.- CICEKALANI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.06 05:29:23 40.4162 28.8457 10.4 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.06 05:17:19 38.1327 37.3345 11.1 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.06 04:44:10 40.4787 28.8285 5.0 -.- 1.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.06 04:12:14 37.8345 27.0188 9.5 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremleri sürekli olarak izler ve bu bilgileri halka anlık olarak sunar. AFAD ise deprem anında ve sonrasında müdahale ekiplerini yönlendirmek ve acil durum yönetimini koordine etmekle görevlidir. Her iki kurum da depremle ilgili verileri düzenli olarak günceller ve kamuoyuyla paylaşır.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Depremlerle ilgili sıkça sorulan sorular arasında şunlar bulunur:

- Şu an yeni deprem nerede oldu?

- Az önce deprem nerede oldu?

- İstanbul'da deprem oldu mu?

- Deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

- Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Bu soruların cevapları, depremlerle ilgili güncel bilgilere erişmek isteyen herkes için önemlidir. Özellikle depremin şiddeti ve nerede meydana geldiği, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak için kritik bilgilerdir.

Kandilli ve AFAD Verileri ile Depremlerin İzlenmesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremlerin izlenmesi ve bilgilendirilmesi konusunda önemli bir görev üstlenirler. Kandilli Rasathanesi'nin web sitesi üzerinden son 500 depremi listeleyerek, depremlerin yerini, şiddetini ve tarihini sunar. Bu bilgiler, vatandaşların depremle ilgili güncel verilere kolayca erişmelerini sağlar.

AFAD ise deprem anında ve sonrasında acil durum yönetimini koordine eder ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atar. AFAD'ın web sitesi üzerinden de son depremler listesine erişim mümkündür.

Türkiye'de depremler sıkça yaşanan doğal afetlerdir ve bu nedenle güvenlik önlemleri almak hayati bir önem taşır. Depremlere karşı hazırlıklı olmak, afet anında zarar görmeyi minimize etmek için gereklidir. Binaların depreme dayanıklı olması, acil durum çantalarının hazır bulunması ve ailelerin afet planları yapması gibi önlemler, deprem riskini azaltabilir.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremle ilgili güncel verileri halka sunarak bu önemli bilgilere erişim sağlarlar. Vatandaşların bu verilere erişerek gerekli önlemleri alması, depremlerin olası etkilerini azaltabilir ve toplumumuzu daha güvenli hale getirebilir.

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