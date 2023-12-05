Mantık IQ testi: 12 saniyede kedinin kime ait olduğunu bulun! Doğru cevabı sadece gerçek kedi sahipleri bulabilir

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir zeka testi, kediseverleri eğlendirirken aynı zamanda kedinin sahibini bulmalarına olanak tanıyor. Test, katılımcılara sadece küçük bir detay üzerinde odaklanarak kedinin sahibini saniyeler içinde bulma şansı veriyor.



Sadece mantıklı ve kedi sahibi kişilerin anlayabileceği bir detayı içeren test, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.