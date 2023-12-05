PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Mantık IQ testi: 12 saniyede kedinin kime ait olduğunu bulun! Doğru cevabı sadece gerçek kedi sahipleri bulabilir

Görsele dikkatlice bakın ve saniyeler içerisinde kedinin kime ait olduğunu bulmaya çalışın. Sadece küçük bir detaya dikkat ederken kedinin sahibini bulabilirsiniz. Sadece mantıklı ve kedi sahibi kişilerin algılayabildiği bu görsel aynı zamanda algı yeteneğinizi de test edecek. Kendinize güveniyorsanız hemen teste geçerek zekanızı kanıtlayabilirsiniz. İşte o görsel...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 23:38 Güncelleme 05 Aralık 2023, 23:38
Mantık IQ testi: 12 saniyede kedinin kime ait olduğunu bulun! Doğru cevabı sadece gerçek kedi sahipleri bulabilir

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir zeka testi, kediseverleri eğlendirirken aynı zamanda kedinin sahibini bulmalarına olanak tanıyor. Test, katılımcılara sadece küçük bir detay üzerinde odaklanarak kedinin sahibini saniyeler içinde bulma şansı veriyor.

Sadece mantıklı ve kedi sahibi kişilerin anlayabileceği bir detayı içeren test, sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Kullanıcılar, testin kendilerinin algı yeteneklerini ne kadar doğru ölçtüğünü tartışırken, çeşitli stratejiler ve taktikler de paylaşılmaya başlandı.

Şimdi görseli 12 saniye boyunca dikkatli bir şekilde inceleyin. Sizce kedinin gerçek sahibi kim?

Eğer bulduysanız tebrikler! Siz gerçekten sezgileri güçlü ve IQ!su yüksek birisiniz. Eğer bulamadıysanız üzülmeyin.

İşte kedinin gerçekte kime ait olduğunu bulamayanlar için doğru cevap;

Sarışın kadının kazağına dikkat edin. Koltukaltında yer alan yırtık kediy tarafından yapılmış. Bu nedenle kedi sağ taraftaki kişiye ait.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partiden ihraç edildi! Dikbayır’dan bomba açıklamalar: Tacizden yıpratmaya kadar düştüler
Sosyal medya trollerine kötü haber! Algı ve tetikçilik yapanlar hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Türk Telekom
SON DAKİKA