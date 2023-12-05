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İstanbul'a 1929 benzeri bir beyaz kabus geliyor! Kar sevenler düğün bayram edecek! 55 gün boyunca...

Yeni haftaya yağışlı bir hava ile giriş yapan İstanbullular, geçtiğimiz haftalarda yer yer etkisini gösteren karlı havanın ardından kar yağışı beklentilerini merakla takip ediyor. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 07:02 Güncelleme 06 Aralık 2023, 07:02
İstanbul’a 1929 benzeri bir beyaz kabus geliyor! Kar sevenler düğün bayram edecek! 55 gün boyunca...

Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte, Türkiye genelinde beklenen kar yağışlarıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli uyarılar geldi. Özellikle sıcaklıkların ani düşüşü ve sürekli yağan yağmurların etkisiyle, kar yağışı beklentileri giderek artıyor. Ancak, İstanbul için bu beklenti karşılık bulmayabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aralık ayı tahminlerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı görünmüyor. Bunun yerine, ülke genelinde yoğun yağışlar ve kuvvetli soğuk hava bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların hızla düşeceğini ve özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağmurun etkili olacağını belirtiyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Marmara'da Poyraz rüzgarının etkili olacağını ve hissedilen sıcaklığın daha da düşeceğini açıkladı. Bugün Pazartesi günü Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağmurun etkili olması bekleniyor.

Şen, haftanın genelinde Türkiye genelinde yağışların etkili olacağını belirtirken, Salı günü hariç diğer günlerde genellikle yağmur şeklinde olacağını ifade etti. Çarşamba ve hafta sonu ise doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı görülebileceğini dile getirdi.

İstanbul'un hava durumu da şu şekilde:

Pazartesi: Sağanak Yağışlı, 10°C - 11°C

Salı: Çok Bulutlu, 9°C - 13°C

Çarşamba: Sağanak Yağışlı, 10°C - 13°C

Perşembe: Sağanak Yağışlı, 10°C - 14°C

Cuma: Sağanak Yağışlı, 8°C - 10°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 05.12.2023 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurarak, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını öneriyor.

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