İstanbul’a 1929 benzeri bir beyaz kabus geliyor! Kar sevenler düğün bayram edecek! 55 gün boyunca...

Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte, Türkiye genelinde beklenen kar yağışlarıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden önemli uyarılar geldi. Özellikle sıcaklıkların ani düşüşü ve sürekli yağan yağmurların etkisiyle, kar yağışı beklentileri giderek artıyor. Ancak, İstanbul için bu beklenti karşılık bulmayabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aralık ayı tahminlerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı görünmüyor. Bunun yerine, ülke genelinde yoğun yağışlar ve kuvvetli soğuk hava bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların hızla düşeceğini ve özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde yağmurun etkili olacağını belirtiyor.