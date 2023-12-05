İstanbul’a 1929 benzeri bir beyaz kabus geliyor! Kar sevenler düğün bayram edecek! 55 gün boyunca...

Şen, haftanın genelinde Türkiye genelinde yağışların etkili olacağını belirtirken, Salı günü hariç diğer günlerde genellikle yağmur şeklinde olacağını ifade etti. Çarşamba ve hafta sonu ise doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı görülebileceğini dile getirdi.
İstanbul'un hava durumu da şu şekilde:
Pazartesi: Sağanak Yağışlı, 10°C - 11°C
Salı: Çok Bulutlu, 9°C - 13°C
Çarşamba: Sağanak Yağışlı, 10°C - 13°C
Perşembe: Sağanak Yağışlı, 10°C - 14°C
Cuma: Sağanak Yağışlı, 8°C - 10°C
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 05.12.2023 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Hatay'ın doğusu, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurarak, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını öneriyor.