Günler ne zaman uzayacak, gün uzaması ne zaman başlıyor? En uzun gece ne zaman, hangi gün 2023? İşte kış gündönümü tarihi

Havaların erken saatte kararmasıyla birlikte 'En uzun gece ne zaman, hangi gün 2023? Günler ne zaman uzayacak, gün uzaması ne zaman başlıyor?' soruları gündeme geldi. Türkiye'de en uzun gecenin yaşanacağı tarih merak konusu oldu. Kış Gündönümü'nde, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir ve Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. İşte detaylar...
EN UZUN GECE NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü gerçekleşir ve bu tarihle birlikte Türkiye'de en uzun gece yaşanır. Bu durum, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik gelmesi nedeniyle, Kuzey Yarımküre'de günlük gün sürelerinin en kısa olduğu zamanı işaret eder. Güney Yarımküre'de ise tam tersi olarak yaz gündönümü yaşanır, bu da güneşin en uzun süre gökyüzünde olduğu ve gündüzlerin en uzun olduğu dönemi temsil eder. Bu astronomik olaylar, mevsim geçişlerini belirler ve dünya üzerindeki iklimler üzerinde etkili olan faktörlerden biridir.
Güneş'in yıl içindeki hareketi nedeniyle, her yıl belirli dönemlerde gündönümleri ve ekinokslar yaşanır. Bu olaylar, Dünya'nın eksen eğikliği ve yörünge hareketiyle ilgilidir.
GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ
21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.