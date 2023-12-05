SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Günler ne zaman uzayacak, gün uzaması ne zaman başlıyor? En uzun gece ne zaman, hangi gün 2023? İşte kış gündönümü tarihi

En uzun gece ne zaman, hangi gün 2023? Günler ne zaman uzayacak, gün uzaması ne zaman başlıyor? soruları vatandaşlar taafından sıkça araştırılmaya başlandı. Aralık ayında o tarihte güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelmesiyle Kuzey Yarımküre'de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre'de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar. İşte kış gündönümü tarihi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 09:10 Güncelleme 06 Aralık 2023, 09:10
Günler ne zaman uzayacak, gün uzaması ne zaman başlıyor? En uzun gece ne zaman, hangi gün 2023? İşte kış gündönümü tarihi

Havaların erken saatte kararmasıyla birlikte 'En uzun gece ne zaman, hangi gün 2023? Günler ne zaman uzayacak, gün uzaması ne zaman başlıyor?' soruları gündeme geldi. Türkiye'de en uzun gecenin yaşanacağı tarih merak konusu oldu. Kış Gündönümü'nde, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir ve Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. İşte detaylar...

EN UZUN GECE NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de kış gündönümü gerçekleşir ve bu tarihle birlikte Türkiye'de en uzun gece yaşanır. Bu durum, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik gelmesi nedeniyle, Kuzey Yarımküre'de günlük gün sürelerinin en kısa olduğu zamanı işaret eder. Güney Yarımküre'de ise tam tersi olarak yaz gündönümü yaşanır, bu da güneşin en uzun süre gökyüzünde olduğu ve gündüzlerin en uzun olduğu dönemi temsil eder. Bu astronomik olaylar, mevsim geçişlerini belirler ve dünya üzerindeki iklimler üzerinde etkili olan faktörlerden biridir.

Güneş'in yıl içindeki hareketi nedeniyle, her yıl belirli dönemlerde gündönümleri ve ekinokslar yaşanır. Bu olaylar, Dünya'nın eksen eğikliği ve yörünge hareketiyle ilgilidir.

GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Uluslararası uyuşturucu ticaretine İstanbul’da darbe: Kırmızı bültenle aranan elebaşı Shaun Monaghan yakalandı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada asgari ücret, enflasyon ve Atina ziyareti oluşturacak
Türk Telekom
SON DAKİKA