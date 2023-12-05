Düzce’de Gofret adlı köpeğe, 6. yaş günü partisi! Görüntüler kısa sürede trend topic oldu

Arkadaş insanlar geçim derdinde, bunların yaptığına bak.

Daha depremin yaralarını yeni sarıyoruz, Gazze'de yaşananlar malumken birileri köpeğine parti yapıyor. Yazık.

Gofret'e sözüm yok ama sahiplerinin düşüncesiz olduğunu gördük.

Köpeğine ne yaparsan yap, ancak bunu insanların gözünün içine bakarak yapma.

Bir de bu partiyi sosyal medyadan yayınlıyor. Ne taraftan bakarsanız bakın, görmemişlik

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN