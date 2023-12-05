Düzce’de Gofret adlı köpeğe, 6. yaş günü partisi! Görüntüler kısa sürede trend topic oldu

Adı: Gofret... S.K. adlı kadının köpeği... Sahibi onun için düğün salonu tutup "6. yaş partisi" düzenledi. Mama yedirdi. Orkestra da en sevdiği şarkıları söyledi. 150 davetli ise alkışlarla eşlik etti. Hep beraber göbek atıldı, eğlenildi.
Adı: Gofret... S.K. adlı kadının köpeği... Sahibi onun için düğün salonu tutup "6. yaş partisi" düzenledi. Mama yedirdi. Orkestra da en sevdiği şarkıları söyledi. 150 davetli ise alkışlarla eşlik etti. Hep beraber göbek atıldı, eğlenildi.
Sonunda bunu da gördük... Düzce'de S.K. isimli bir kadın, köpeği Gofret'in 6. yaşını kutlamak için dev bir organizasyon yapıldı. Kentin ileri gelenlerinin de katıldığı davette, Gofret için özel pasta hazırlandı.
Mekanda köpeğin resminin bulunduğu pasta kesilirken alkış yağmuru koptu. 150 özel davetlinin katıldığı yaş günü partisinde, Gofret'in sevdiği hediyeler takdim edildi. Gofret'in sevdiği müziklerin çalındığı organizasyon 6 saat sürdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede trend topic oldu:
Arkadaş insanlar geçim derdinde, bunların yaptığına bak.
Daha depremin yaralarını yeni sarıyoruz, Gazze'de yaşananlar malumken birileri köpeğine parti yapıyor. Yazık.
Gofret'e sözüm yok ama sahiplerinin düşüncesiz olduğunu gördük.
Köpeğine ne yaparsan yap, ancak bunu insanların gözünün içine bakarak yapma.
Bir de bu partiyi sosyal medyadan yayınlıyor. Ne taraftan bakarsanız bakın, görmemişlik