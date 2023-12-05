PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

7 saniyede 100 kişiden 5'i bile bulamadı! İlk hangi madeni paranın dibe düştüğünü çözen üstün zekalı çıkıyor

İki farklı sıcaklıktaki su dolu kovalar ve iki madeni para içeren bu görsel, zeka testi olarak internet kullanıcılarının karşısına çıktı. Görseldeki her iki kova da sıcaklık açısından birbirinden farklılık gösteriyor: bir kova 38 Santigrat (100 Fahrenheit) derecede, diğeri ise eksi 73 Santigrat (eksi 100 Fahrenheit) derecede. Bu zeka bulmacası yalnızca mantık ve bilimi kullanarak problem çözme yeteneğini test eden eğlenceli bir örnek olarak karşımıza çıkıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 15:24 Güncelleme 05 Aralık 2023, 15:38
7 saniyede 100 kişiden 5’i bile bulamadı! İlk hangi madeni paranın dibe düştüğünü çözen üstün zekalı çıkıyor

Sosyal medya kullanıcıları bu zeka testine büyük ilgi gösterdi. Birçok kişi cevabı doğru tahmin etse de bazıları suyun donmuş olabileceğini göz ardı ederek yanlış tahminlerde bulundu. Bu zeka bulmacası, kullanıcılarına 7 saniye içinde doğru cevabı bulmaları için meydan okuyor. Bulmacanın iddiasına göre, bu süre içinde doğru cevabı bulabilenlerin IQ seviyesi yüksek çıkıyor.

İLK HANGİ MADENİ PARANIN DİBE DÜŞER?

Görselimizde iki farklı sıcaklıkta su dolu kova ve içinde bulunan madeni paralar yer alıyor. İki kova arasındaki sıcaklık farkı, zeki düşünce yeteneklerinizi kullanarak hangi madeni paranın önce kovanın dibine ineceğini tahmin etmenizi gerektiriyor.

Kova İçindeki Sıcaklık Farkları

Sol Kova:

Su Sıcaklığı: 38 Santigrat Derece veya 100 Fahrenhayt Derece.

Sağ Kova:

Su Sıcaklığı: Eksi 73 Santigrat Derece veya Eksi 100 Fahrenhayt Derece.

Her iki kovanın içindeki suyun sıcaklığını göz önünde bulundurarak, hangi madeni paranın önce kovanın dibine düşeceğini anlamaya çalışalım.

Zeka Bulmacasının Çözümü

Bu zeka bulmacasında, sıcaklık farkı madeni paraların dibe düşüş hızını etkilemektedir. Yüksek zeka seviyesine sahip olanlar, doğru cevabı sadece 7 saniyede bulabilmektedir. Şimdi çözümü inceleyelim:

Sol Kova:

Su sıcak olduğu için sol taraftaki kovaya atılan madeni para, daha hızlı bir şekilde dibe inecektir

Sağ Kova:

Sağ taraftaki su donma noktasının altında olduğu için daha soğuktur. Dolayısıyla, sağdaki kovaya atılan madeni para, daha yavaş bir hızda dibe inecektir.

Sonuç olarak zeka bulmacasının cevabı, sol kovaya atılan madeni paranın önce kovanın dibine ineceğidir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: CHP’li Özgür Özel’den ittifakı reddeden İYİ Parti’ye yanıt! Akşener’e ’toplumsal taban’lı rest
Başkan Erdoğan’dan Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’nde önemli açıklamalar
İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer’den sert sözler: Meclis’te Biji Serok Apo diyenlerle kucaklaşan İYİ Partililer var!
SON DAKİKA