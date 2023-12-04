Canan Karatay’dan mucize tarif: Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 5’e katlıyor

Malzemeler:
1,5 kilo buğday unu
500 gr kuru soğan
500 gr kırmızıbiber
1 kilo domates
1 kilo süzme yoğurt
1 demet maydanoz
1 demet dereotu
1 demet reyhan
1 demet fesleğen
2 tatlı kaşığı kristal kaya tuzu
1 bağ tarhana otu
Tarhana Yapılışı:
Soğanları soyun, domatesleri kabuklarından arındırın ve biberlerin içini çıkartarak yıkayın.
Soğanları, domatesleri ve biberleri büyük küpler halinde doğrayın, üzerine tarhana otunu ekleyin.
Kısık ateşte sebzeleri ve tarhana otunu pişirin.
Pişen malzemeyi yoğurma kabına alın, soğuduktan sonra un ve süzme yoğurdu ekleyip yoğurmaya başlayın.
Maydanoz, dereotu, fesleğen ve reyhanı doğrayarak hamura ilave edin, tekrar yoğurun.
Hamurun üzerine un serpin, pamuklu bir bezle örtün ve 5 gün boyunca her gün 1 çay bardağı un ekleyip yoğurun.
Beşinci günün sonunda hamurun ekşimesini sağlayın, iki gün daha un ekleyip yoğurun.
Hamuru serin ve kuru bir yerde çarşaf üzerine parçalar halinde koyun, kuruduktan sonra ufalayın.
Ufalanmış tarhanaları mutfak robotunda veya elinizle ovalayarak toz haline getirin.
Hazır hale gelen tarhanaları bez torbada muhafaza ederek kullanıma hazır hale getirin.
Canan Karatay'ın bu tarifiyle hazırlanan tarhana çorbası, sofraları şifa deposu haline getiriyor. Gribal hastalıklara karşı direnci artıran bu tarife herkesin ilgi göstermesi bekleniyor.
Not: Her kişinin sağlık durumu farklıdır. Bu kapsamda tüketeceğiniz besinler konusunda mutlaka bir uzmana danışmanız gerekmektedir.