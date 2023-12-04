Canan Karatay’dan mucize tarif: Tarhana çorbasını böyle pişirmek faydasını 5’e katlıyor

Türkiye'nin sağlıklı beslenme konusundaki önemli isimlerinden Prof. Dr. Canan Karatay, kışın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tarhana çorbasının şifa dolu bir tarifini paylaştı. Gribal hastalıklara karşı etkili olduğunu belirten Karatay, tarhananın doğru hazırlanışıyla faydalarını 10 katına çıkardı.

Orta Anadolu, Ege ve Marmara Bölgeleri'nde sofraların baş tacı olan tarhana çorbası, bölgesel lezzet farklılıklarıyla dikkat çekiyor. Ege bölgesinde ekşimsi bir tatla öne çıkan tarhana, her yörede kendine özgü tariflerle hazırlanıyor.