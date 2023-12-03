49. Altın Kelebek Ödül Töreninde Gazze farkındalığı! Madrigal’in bateristi Sanlı Akgün, Sunucu Cem Davran, En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü Ada Erma...

49. Altın Kelebek Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Madrigal'in bateristi Sanlı Akgün'ün Gazze temalı yaptığı konuşması damgasını vurdu.
49. Altın Kelebek Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Madrigal'in bateristi Sanlı Akgün'ün Gazze temalı yaptığı konuşması damgasını vurdu.
SANLI AKGÜN'DEN GAZZE MESAJI
49. Altın Kelebek Ödül Töreninde en iyi müzik grubu ödülü "Madrigal"e verildi. Madrilgal'in bateristi Sanlı Akgün, ödül konuşmasında Gazze'deki çocukların yanında olduğunu söyledi.
LÜTFEN DUYARLI OLALIM"
Akgün, "Hayallerine ulaşmayı bırakın, yeteneklerini bile fark edemeden ölen çocuklar var, lütfen buna da duyarlı olalım" "Buradan Gazze'deki çocukların yanında olduğumu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.
"YANI BAŞIMIZDA BÜYÜK BİR ZULÜM VAR"
Ayrıca 49. Altın Kelebek Ödül Töreni sunucusu Cem Davran da Gazze'de yaşananlara tepki göstererek "Yanı başımızda büyük bir zulüm var. Yanı başımızda kardeşlerimiz var, onların çocukları var. Filistin'de yapılanı da unutmayalım ne olursunuz. Tamam hayat devam etsin, ama o çocuklar şeker de yiyebilsinler bırakın ya." şeklinde konuştu.
"BU ÖDÜLÜ ÇOCUKLARIN ÖLMEDİĞİ BİR DÜNYADA ALMAK İSTERDİM"
Gecede En İyi Çocuk Oyuncu Ödülü Ada Erma'nın oldu. Eline çizdiği dünya resmi ile Gazze'de hayatını kaybeden çocukları da anarak duygulandıran bir konuşma gerçekleştiren minik Ada şunları söyledi:
"Ben bugün elime bir dünya çizerek geldim. Bu dünya sizin bildiğinizden çok farklı bir dünya. Bu dünya yemyeşil. Okyanuslar masmavi. Çocuklar yemyeşil sokaklarda hayvanlarla özgürce koşup eğleniyor. Savaş yok, şiddet yok. Hayvanlar özgür, kadınlar güçlü... bu ödülü çocukların ölmediği bir dünyada almak isterdim ama.. bu dünyayı eline çizen tüm çocuklarla beraber dünya güzelleşecek, buna yürekten inanıyorum."