Otellerin gizli temizlik taktiği! 1 bardak eklemek yeterli! Çarşaflarınız 10 yıl boyunca bembeyaz ve yumuşacık kalacak

YIKAMA SICAKLIĞI Oteller genellikle 40 ila 60 derece arasında bir yıkama sıcaklığı kullanır. Bu sıcaklık, mikropların yok olmasını sağlarken, tekstil ürünlerinin de kalitesini korur. Evde çamaşır yıkarken benzer bir sıcaklık tercih edilebilir.

ÇARŞAFLARIN YIKANMASI Evde çarşaflarınızı 40 ila 60 derece arasında yıkayarak mikroplardan arındırabilirsiniz. Sıcak su, temizliği daha etkili kılar.

SİRKE SAYESİNDE BEMBEYAZ OLUYOR Havlularınızı çamaşır suyu yerine sirke ile yıkamak, mikropları etkili bir şekilde yok ederken tekstil ürünlerinize zarar vermez. Doğal temizlik ürünleri arasında yer alan sirke, havlularınızı temizlemek ve mikroplardan arındırmak için etkili bir seçenektir. Makineye 1 bardak sirke ekleyerek bembeyaz çarşaflar elde edebilirsiniz.

SARARMIŞ ÇARŞAFI BEYAZLATMA YÖNTEMİ Aspirin Çarşafları geniş bir kaba alın ve üzerine 5-6 adet aspirin atın. Ardından sıcak su ekleyip karışımı iyice karıştırın. 1 saat bekletin ve sonrasında çarşafları makinenizin uygun modunda yıkayın. Aspirin, sararan bölgeleri temizlemeye yardımcı olabilir.