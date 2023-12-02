Otellerin gizli temizlik taktiği! 1 bardak eklemek yeterli! Çarşaflarınız 10 yıl boyunca bembeyaz ve yumuşacık kalacak

Otellerin temizlik sırları ve tekstil ürünleri temizliği için kullanılan püf noktalar, konuklara mükemmel bir konaklama deneyimi sunmak adına titizlikle uygulanıyor. İşte otellerin temizlik konusundaki sırları...
Otellerin temizlik sırları ve tekstil ürünleri temizliği için kullanılan püf noktalar, konuklara mükemmel bir konaklama deneyimi sunmak adına titizlikle uygulanıyor. İşte otellerin temizlik konusundaki sırları...
BEMBEYAZ ÇARŞAFLARIN SIRRI!
Oteller, misafirlerine sundukları kusursuz temizlikle bilinirken, havlu ve çarşafların nasıl bu kadar bembeyaz kalabildiği merak konusu oldu. Otellerin temizlik sırları ve evde uygulanabilecek pratik püf noktaları, temizlik tutkunları için ışık tutuyor.
TEK RENK TERCİHİ
Oteller, havlu ve çarşafları aynı renkte kullanarak pratik bir temizlik yöntemi uygular. Evde de aynı renkte tekstil ürünleri tercih ederek karışıklıkları önleyebilirsiniz.
YIKAMA SICAKLIĞI
Oteller genellikle 40 ila 60 derece arasında bir yıkama sıcaklığı kullanır. Bu sıcaklık, mikropların yok olmasını sağlarken, tekstil ürünlerinin de kalitesini korur. Evde çamaşır yıkarken benzer bir sıcaklık tercih edilebilir.
ÇARŞAFLARIN YIKANMASI
Evde çarşaflarınızı 40 ila 60 derece arasında yıkayarak mikroplardan arındırabilirsiniz. Sıcak su, temizliği daha etkili kılar.
SİRKE SAYESİNDE BEMBEYAZ OLUYOR
Havlularınızı çamaşır suyu yerine sirke ile yıkamak, mikropları etkili bir şekilde yok ederken tekstil ürünlerinize zarar vermez. Doğal temizlik ürünleri arasında yer alan sirke, havlularınızı temizlemek ve mikroplardan arındırmak için etkili bir seçenektir. Makineye 1 bardak sirke ekleyerek bembeyaz çarşaflar elde edebilirsiniz.
SARARMIŞ ÇARŞAFI BEYAZLATMA YÖNTEMİ
Aspirin
Çarşafları geniş bir kaba alın ve üzerine 5-6 adet aspirin atın. Ardından sıcak su ekleyip karışımı iyice karıştırın. 1 saat bekletin ve sonrasında çarşafları makinenizin uygun modunda yıkayın. Aspirin, sararan bölgeleri temizlemeye yardımcı olabilir.
Karbonat ve Limon
Çarşafın sararan bölgesini karbonatla kaplayın ve üzerine limon suyu sıkın. 10 dakika bekledikten sonra çarşafı makineye atarak yıkayın. Bu yöntem, çarşafları hem temizler hem de hoş bir koku kazandırır.