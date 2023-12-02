Dilan Polat ile eşi Engin Polat gözaltına alınınca Türkiye biletini iptal etmiş! Eylül Öztürk’te korku bacayı sardı: Miami ve Florida’daki milyon dolarlık vilları satışa çıkardı

Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk de tıpkı Polatgiller gibi güzellik merkezi üzerinden servet kazandı. Bütün paralarını ABD'ye aktarıp burada gayrimenkul aldı. '
Sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk de tıpkı Polatgiller gibi güzellik merkezi üzerinden servet kazandı. Bütün paralarını ABD'ye aktarıp burada gayrimenkul aldı. '
6 Kasım'da Türkiye'ye uçmak için rezervasyon yaptırdı. Ancak Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 1 Kasım'da gözaltına alınınca gelmekten caydı. Biletini açığa çıkardı.
KAYBEDENLER KULÜBÜ
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu.
YURT DIŞI YASAĞI
24 Kasım tarihinde de Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Öz çifti hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'resmi belgede sahtecilik', 'vergi usul kanununa muhalefet' ve 'malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçlarından başlatılan soruşturmada Öz çifti ve Özlem Öz'ün annesi hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti. Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz'ün taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına da el konuldu.
UYANIK 'EV'LÜL
Eylül Öztürk, Polatgiller tutuklanınca Miami ve Florida'daki milyon dolarlık villarını satışa çıkartmıştı.